OPPO объявила о сотрудничестве с Hasselblad

Компания OPPO официально объявила о заключении трехлетнего партнерства с Hasselblad – шведским производителем камер.

Согласно пресс-релизу, компании будут вместе работать на улучшением мобильной фотографии во флагманских смартфонах. OPPO будет отвечать за аппаратную часть, а специалисты Hasselblad — за программную. Годом ранее аналогичное партнерство с Hasselblad заключила OnePlus.

«После успешного сотрудничества OnePlus и Hasselblad в прошлом году мы очень рады видеть, что партнерство выходит на новый этап развития, предоставляя большему количеству пользователей по всему миру возможность насладиться легендарным опытом работы с мобильными изображениями Hasselblad», — сказал Пит Лау, директор по продуктам компании.

Ожидается, что первыми устройствами с камерами Hasselblad станет флагманская серия OPPO Find X5, которая дебютирует в начале следующего месяца.