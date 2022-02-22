ООО «Азерпочт» запустило новое мобильное приложение

ООО «Азерпочт», действующее в подчинении Министерства цифрового развития и транспорта, запустило мобильное приложение по курьерской службе. Посредством мобильного приложения граждане могут осуществлять личные и деловые отправки. Клиентам предлагаются услуги по быстрой и качественной доставке за приемлемую цену. Пользователь, выбирая экстренную или обычную курьерскую службу, сам решает, когда отправка должна прибыть в пункт назначения.

Приложение, предназначенное для мобильных устройств, работающих на базе Android или iOS, доступно для скачивания в Apple Store и Play Market.

Отправления доставляются посредством предприятия связи «Азерэкспресспочт», предоставляющий услуги экспресс-почты (Express Mail Service — EMS) в стране. На первом этапе курьерская служба предоставляется только в городе Баку, а в дальнейшем планируется охватить всю страну.