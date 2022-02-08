Официально: сделка NVIDIA по приобретению Arm отменена

Представители компании NVIDIA и японского холдинга SoftBank официально объявили, что сделка по приобретению разработчика мобильных процессоров Arm отменяется.

NVIDIA сообщила, что приняла решение отказаться от попыток преодолеть сопротивление регулирующих органов США, Великобритании и ЕС, которые считают, что покупка Arm нанесет непоправимый ущерб развитию полупроводниковой промышленности.

SoftBank, владеющий контрольным пакетом акций Arm, получит комиссию в размере до 1,25 млрд. долларов. Кроме того, японский холдинг готовится к первичному публичному размещению акций Arm, которое изначально рассматривалось в качестве альтернативы сделке с NVIDIA. Размещение акций должно состояться до марта 2023 года.

Кроме того, в руководстве Arm произошли кардинальные перестановки. Вместо Саймона Сегарса (Simon Segars), который занимал пост генерального директора Arm с 2013 года, руководить компанией будет глава подразделения интеллектуальной собственности Рене Хаас (Rene Haas).