Объявлены победители конкурса «Подводный фотограф года 2022»

Организаторы ежегодного конкурса Underwater Photographer of the Year 2022 подвели итоги мероприятия и опубликовали работы его финалистов. Победители были выбрали по результату анализа более 4200 фотографий, присланных участниками из 71 страны.

Победителем конкурса стал Рафаэль Фернандес Кабальеро из Испании. На снимке под названием «Танец с гигантами ночи», который был сделан на Мальдивах в ночное время, запечатлены китовые акулы.

«Запечатлеть пять китовых акул в одном кадре уже считается супервезением для фотографа, но поймать их ночью – это просто невероятно», — отметил Тобиас Фридрих, один из членов жюри.

Второе место в номинации «Портрет» занял снимок с большой белой акулой. Преодолев целый ряд сложностей, связанных с агрессивным поведением океанского хищника, Мэтти Смиту удалось сделать фотографию своей мечты у берегов Австралии. Свою работу он назвал «Большой белый сплит».

Отдельно в конкурсе была выделена номинация «Затонувшие объекты». На фото показан затонувший корабль Kittiwake на Большом Каймане, который был обнаружен инструктором по дайвингу из Хорватии Карлосом Макасом.

Со всеми работами победителей Underwater Photographer of the Year 2022 можно ознакомиться на сайте организатора конкурса.