NVIDIA выпустила клавишу RTX ON для механических клавиатур
Компания NVIDIA выпустила необычный аксессуар для геймеров — колпачок для клавиши механической клавиатуры с выгравированной фразой RTX ON (трассировка лучей включена).
Колпачок изготовлен из алюминия и поставляется в фирменной коробке. Купить его нельзя. NVIDIA планирует «весной и в начале лета награждать им поклонников игр и GeForce по всему миру». Попробовать выиграть колпачок можно, выполнив условия конкурса.
Ранее похожий аксессуар в форме видеокарты представила компания ASUS.