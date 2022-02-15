NVIDIA выпустила клавишу RTX ON для механических клавиатур

Компания NVIDIA выпустила необычный аксессуар для геймеров — колпачок для клавиши механической клавиатуры с выгравированной фразой RTX ON (трассировка лучей включена).

Колпачок изготовлен из алюминия и поставляется в фирменной коробке. Купить его нельзя. NVIDIA планирует «весной и в начале лета награждать им поклонников игр и GeForce по всему миру». Попробовать выиграть колпачок можно, выполнив условия конкурса.

Ранее похожий аксессуар в форме видеокарты представила компания ASUS.