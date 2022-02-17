Nubia Red Magic 7 Pro: Snapdragon 8 Gen 1, подэкранная фронтальная камера и зарядка на 135 Вт

Компания Nubia представила серию флагманских игровых смартфонов Red Magic 7. В линейку вошли две модели: базовая Red Magic 7 и Red Magic 7 Pro.

Red Magic 7 оснащен 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 165 Hz. Частота опроса сенсорного слоя составляет 720 Hz, что важно для мобильных геймеров, которым необходим точный и быстрый отклик на касания. Обеспечивается 100% охвата цветового пространства DCI-P3.

За производительность отвечает флагманская процессор Snapdragon 8 Gen 1. Конструкция фирменной системы охлаждения включает вентилятор со скоростью вращения лопастей до 20 тыс. об/мин, а также испарительную камеру площадью 4124 мм². Объем оперативной памяти LPDDR5 у новинки составляет 8 или 12 Gb, емкость накопителя UFS 3.1 — 128, 256 или 512 Gb. Есть поддержка технологии ускорения чтения и записи накопителя (Magic Write), разгона памяти (RAM Boost) и улучшения изображения (Magic GPU).

Основная камера тройная: датчики на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп. Фронтальная камера разрешением 8 Мп расположена в отверстии по центру экрана. Емкость аккумуляторной батареи с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 120 Вт составляет 4500 мАч. в оснащение смартфона входят модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, GPS, AGPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, порт USB Type C, 3,5 мм разъем для наушников и стереодинамики. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Габариты составляют 170,57 x 78,33 x 9,5 мм. Вес – 215 гр. Смартфон представлен в трех вариантах оформления: в двух расцветках корпуса — Dark Knight и Cyber Neon, а также в версии Transparent Edition (с прозрачной задней панелью).

Цены на Nubia Red Magic 7:

8/128 Gb (Dark Knight) – 615 долларов;

12/128 Gb (Dark Knight или Ceyber Neon) – 695 долларов;

12/256 Gb (Dark Knight или Ceyber Neon) – 757 долларов;

12/256 Gb (Transparent Edition) – 773 доллара;

12/512 Gb (Transparent Edition) – 867 долларов.

Смартфон уже доступен для предзаказа в Китае, продажи стартуют 21 февраля.

Старшая модель Red Magic 7 Pro имеет те же основные характеристики, что и базовая модель, но с некоторыми дополнениями. Дисплей получил поддержку 10-битной глубины цвета и увеличенным до 960 Hz значением дискретизации сенсора. Смартфон оснащен сопроцессор Red Core 1, разработанный для улучшения игровых характеристик устройства. Pro-версия имеет от 12 до 18 Gb оперативной памяти и до 1 Tb встроенной памяти.

Фронтальная камера разрешением 16 Мп размещена под поверхностью дисплейного модуля. Аппарат оснащен подэкранным сканером отпечатков пальцев с функцией пульсометра. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой 135-ваттной быстрой зарядки. АКБ полностью заряжается за 15 минут. При этом мощность комплектного блока питания смартфона составляет 165 Вт. Набор расцветок корпуса Pro-версии идентичен младшей модели.

Оба аппарата получили специальные сенсорные панели. Они расположены на боковой грани корпуса и выполняют роль курков геймпада. При этом у старшей модели они отличаются более высокой частотой опроса — 500 Hz.

Цены на Nubia Red Magic 7 Pro:

12/128 Gb (Dark Knight) – 757 долларов;

12/256 Gb (Dark Knight или Cyber Neon) – 820 долларов;

16/256 Gb (Dark Knight) – 883 доллара;

12/256 Gb (Transparent Edition) – 836 долларов;

16/256 Gb (Transparent Edition) – 889 долларов;

18/512 Gb (Transparent Edition) – 1025 долларов;

18 Gb/1 Tb (Transparent Edition) – 1183 доллара.

Смартфон будет доступен для предзаказа в Китае с 21 февраля, продажи стартуют 28 марта.