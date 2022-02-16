Новый межсетевой экран Fortinet повышает уровень безопасности и сетевой конвергенции в гибридных ИТ-средах

Компания Fortinet объявляет о выпуске FortiGate 3000F, новейшего межсетевого экрана следующего поколения (NGFW) на базе специально разработанных блоков обработки безопасности NP7 и CP9 компании Fortinet для поддержки организаций в создании гибридных ИТ-архитектур, ускоряющих цифровые инновации и способствующих росту бизнеса. Благодаря встроенной конвергенции сети и безопасности, динамической сегментации сети, автоматизации и возможностям Zero Trust Network Access (ZTNA), FortiGate 3000F обеспечивает функционирование сверхмасштабируемых, ориентированных на безопасность сетей, которые легко соединяют в себе высокую производительность и безопасность. FortiGate 3000F также предлагает самые высокие показатели производительности в отрасли. Согласно Security Compute Ratings — до 6 раз больше соединений в секунду по сравнению с предложениями конкурентов.

«В обозримом будущем гибридные вычисления будут активно развиваться. FortiGate 3000F, оснащенный процессорами безопасности Fortinet NP7 и CP9, продолжает двигать планку производительности вверх, но, что не менее важно, добавляет больше приложений конвергентных сетей и кибербезопасности к традиционному межсетевому экрану. Эти приложения включают центральный узел SD-WAN, проверку SSL и прокси-сервер доступа к сети с нулевым доверием. Мы считаем, что именно благодаря этим инновациям Fortinet три года подряд занимает первое место в рейтинге Enterprise Data Center Use Case in the Gartner Critical Capabilities для Network Firewalls» – Джон Мэддисон, первый вице-президент отдела маркетинга продуктов и решений компании Fortinet.

Сегодня организациям приходится балансировать между необходимостью ускорения цифровых инноваций и обеспечением соответствия критически важных приложений определенным нормативным требованиям производительности, контроля и стратегическим потребностям бизнеса. Фактически, из-за этих проблем «специализированные и унаследованные приложения (legacy applications) – около 55% от всех корпоративных приложений – очень медленно переходят на облачные технологии1». Вместо этого организации создают гибридные ИТ-архитектуры, состоящие из центров обработки данных, кампусов, взаимосвязанных филиалов, домашних офисов и многооблачных развертываний. Это привело к расширению поверхности атаки, создавая идеальный шторм для проведения кибератак. FortiGate 3000F помогает защитить центры обработки данных и гибридные ИТ-архитектуры следующими способами:

Масштабируемость: FortiGate 3000F продолжает обеспечивать наибольшую масштабируемость в отрасли благодаря специально разработанным SPU Fortinet, включая NP7 и CP Они разработаны для радикального увеличения скорости, масштаба, производительности, эффективности и ценности решений Fortinet, при этом значительно повышая удобство работы пользователей, уменьшая занимаемую площадь и снижая требования к питанию. FortiGate 3000F также предлагает 22-кратное увеличение Security Compute Rating для одновременных сеансов межсетевого экрана по сравнению с конкурентными предложениями.

FortiGate 3000F продолжает обеспечивать наибольшую масштабируемость в отрасли благодаря специально разработанным SPU Fortinet, включая NP7 и CP Они разработаны для радикального увеличения скорости, масштаба, производительности, эффективности и ценности решений Fortinet, при этом значительно повышая удобство работы пользователей, уменьшая занимаемую площадь и снижая требования к питанию. FortiGate 3000F также предлагает 22-кратное увеличение Security Compute Rating для одновременных сеансов межсетевого экрана по сравнению с конкурентными предложениями. Расширенные сетевые возможности и явный контроль приложений : FortiGate NGFW оснащены встроенным прокси доступа ZTNA, позволяющим пользователям получать доступ к приложениям и ресурсам из любого места, в любое время, с постоянной аутентификацией, при этом создавая и поддерживая эффективный контроль соответствия и безопасности. FortiGate NGFW легко конвергируют и ускоряют работу сети и безопасности, а также предлагают ведущие в отрасли возможности маршрутизации для взаимодействия с несколькими провайдерами на стороне WAN (Wide Area Network – глобальная вычислительная сеть) и взаимодействия с широким спектром поставщиков на стороне LAN (Local Area Network – локальная вычислительная сеть). Многие сети Fortinet упростили свои операции, заменив маршрутизаторы одним устройством FortiGate, которое обеспечивает эффективную сетевую работу и безопасность.

: FortiGate NGFW оснащены встроенным прокси доступа ZTNA, позволяющим пользователям получать доступ к приложениям и ресурсам из любого места, в любое время, с постоянной аутентификацией, при этом создавая и поддерживая эффективный контроль соответствия и безопасности. FortiGate NGFW легко конвергируют и ускоряют работу сети и безопасности, а также предлагают ведущие в отрасли возможности маршрутизации для взаимодействия с несколькими провайдерами на стороне WAN (Wide Area Network – глобальная вычислительная сеть) и взаимодействия с широким спектром поставщиков на стороне LAN (Local Area Network – локальная вычислительная сеть). Многие сети Fortinet упростили свои операции, заменив маршрутизаторы одним устройством FortiGate, которое обеспечивает эффективную сетевую работу и безопасность. Безопасность корпоративного уровня : С более чем 565 000 клиентов лучшие в отрасли решения Fortinet органично объединяют сетевые ресурсы, безопасность и основные сервисы FortiGuard на основе AI/ML в единую платформу, позволяя ИТ-командам эффективно управлять внутренними и внешними угрозами, предотвращать латеральное распространение угроз и вымогательство, а также избегать сбоев в работе и ущерба для бренда. FortiGate – единственная в отрасли система NGFW, которая предлагает расширенные контент-политики, например, фильтрацию видео основных сервисов, таких как YouTube, Vimeo и Dailymotion. Предприятия могут создавать гибкие политики для разрешения одной или многих категорий, а также строгие средства контроля сетевой безопасности, которые могут разрешать или блокировать вплоть до уровня канала. Благодаря беспрецедентной производительности проверки SSL (включая TLS3), FortiGate NGFW является единственной платформой, которая обнаруживает угрозы, скрытые в зашифрованных путях, и предлагает автоматизированную защиту от угроз с минимальным снижением производительности.

: С более чем 565 000 клиентов лучшие в отрасли решения Fortinet органично объединяют сетевые ресурсы, безопасность и основные сервисы FortiGuard на основе AI/ML в единую платформу, позволяя ИТ-командам эффективно управлять внутренними и внешними угрозами, предотвращать латеральное распространение угроз и вымогательство, а также избегать сбоев в работе и ущерба для бренда. FortiGate – единственная в отрасли система NGFW, которая предлагает расширенные контент-политики, например, фильтрацию видео основных сервисов, таких как YouTube, Vimeo и Dailymotion. Предприятия могут создавать гибкие политики для разрешения одной или многих категорий, а также строгие средства контроля сетевой безопасности, которые могут разрешать или блокировать вплоть до уровня канала. Благодаря беспрецедентной производительности проверки SSL (включая TLS3), FortiGate NGFW является единственной платформой, которая обнаруживает угрозы, скрытые в зашифрованных путях, и предлагает автоматизированную защиту от угроз с минимальным снижением производительности. Автоматизируйте и упрощайте: Центр управления Fortinet Fabric Management Center обеспечивает единое управление, автоматизацию и оркестровку всей Security Fabric, включая поддержку более 470 партнеров по экосистеме, для упрощения рабочих процессов в масштабах предприятия. Открытый подход к API и межсредовые коннекторы также помогают упростить и обеспечить согласованную защиту и внедрение в многооблачных средах.

Решения Fortinet, включая FortiGate 3000F, обеспечивают безопасность сети и самую производительную в отрасли ячеистую архитектуру кибербезопасности с помощью Fortinet Security Fabric, которая объединяет сетевое взаимодействие и безопасность во всей подключенной среде и обеспечивает защиту локальных, виртуальных или облачных сред для любого устройства, приложения или местоположения. В частности, компания Fortinet получила наивысшие оценки за решение FortiGate в области корпоративных центров обработки данных, распределенных предприятий и малого и среднего бизнеса, а также вторую по величине оценку в области Public Cloud Use Case в январе 2022 года в рейтинге Gartner Critical Capabilities for Network Firewall. Более того, компания Fortinet считает, что именно благодаря постоянным инновациям в области сетевой безопасности платформа FortiGate была названа лидером в течение последних двух лет в Gartner Magic Quadrant для Network Firewalls и Magic Quadrant для инфраструктуры WAN Edge.