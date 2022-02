Новый межсетевой экран Fortinet повышает уровень безопасности и сетевой конвергенции в гибридных ИТ-средах

Компания Fortinet объявляет о выпуске FortiGate 3000F, новейшего межсетевого экрана следующего поколения (NGFW) на базе специально разработанных блоков обработки безопасности NP7 и CP9 компании Fortinet для поддержки организаций в создании гибридных ИТ-архитектур, ускоряющих цифровые инновации и способствующих росту бизнеса. Благодаря встроенной конвергенции сети и безопасности, динамической сегментации сети, автоматизации и возможностям Zero Trust Network Access (ZTNA), FortiGate 3000F обеспечивает функционирование сверхмасштабируемых, ориентированных на безопасность сетей, которые легко соединяют в себе высокую производительность и безопасность. FortiGate 3000F также предлагает самые высокие показатели производительности в отрасли. Согласно Security Compute Ratings — до 6 раз больше соединений в секунду по сравнению с предложениями конкурентов.

«В обозримом будущем гибридные вычисления будут активно развиваться. FortiGate 3000F, оснащенный процессорами безопасности Fortinet NP7 и CP9, продолжает двигать планку производительности вверх, но, что не менее важно, добавляет больше приложений конвергентных сетей и кибербезопасности к традиционному межсетевому экрану. Эти приложения включают центральный узел SD-WAN, проверку SSL и прокси-сервер доступа к сети с нулевым доверием. Мы считаем, что именно благодаря этим инновациям Fortinet три года подряд занимает первое место в рейтинге Enterprise Data Center Use Case in the Gartner Critical Capabilities для Network Firewalls» – Джон Мэддисон, первый вице-президент отдела маркетинга продуктов и решений компании Fortinet.