Нововведения в сервисе YouTube в 2022 году

Директор по продуктам YouTube Нил Мохан (Neal Mohan) поделился планами сервиса на 2022 год. Кроме того, топ-менеджер раскрыл статистику по некоторым форматам.

YouTube собирается делать ставку на формат коротких видео Shorts — аналог TikTok. По словам Мохана, суммарное количество просмотров видеороликов YouTube Shorts преодолело отметку в 5 трлн. со дня запуска. Сервис собирается активно развивать данное направление. В прошлом году был создан фонд финансовой поддержки наиболее популярных авторов. В перспективе функциональные возможности Shorts существенно расширятся: появятся новые эффекты видео, инструменты для редактирования. Кроме того, ожидается появление возможности отвечать на опубликованные комментарии с помощью видео. В течение года появятся новые инструменты монетизации Shorts, например, заказ товаров прямо из видео.

В 2022 году в Shorts особое внимание будет уделяться прямым трансляциям. За два года, с января 2020 по декабрь 2021 года, ежедневное время просмотра стримов увеличилось более, чем в три раза. Из ожидаемых нововведений — возможность создания совместных трансляций.

YouTube будет придерживаться стремления внедрять новые функции, связанные с блокчейном, NFT и Web3. Блокчейн и NFT помогут авторам наладить более плотное взаимодействие со зрителями. Поклонники смогут приобретать право собственности на уникальные видео, фото и другие произведения цифрового искусства. Кардинальные изменения затронут и комментарии: каждый автор получит возможность установки «руководящих принципов канала» для приоритизации комментариев и их выводе в требуемом порядке. YouTube также позволит привязывать комментарии к конкретному таймкоду. Сервис прорабатывает вопрос о том, как сделать просмотр более «иммерсивным», то есть обеспечить эффект присутствия. В первую очередь это коснется игрового направления.

Нил Мохан также упомянул YouTube Music. К настоящему моменту в библиотеке сервиса более 80 млн. официальных синглов, альбомов, ремиксов, каверов и редких треков. В течение года премиум-подписчики получат новые инструменты, обеспечивающие более качественное звучание, в частности, громкие звуки можно будет сделать тише, а тихие — громче.