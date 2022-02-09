Новая функция Apple Tap to Pay превратит iPhone в бесконтактный платежный терминал

Компания Apple официально представила новую функцию Tap to Pay для своих смартфонов. С ее помощью, как частные предприниматели, так и крупные компании, смогут не только осуществлять бесконтактную оплату с помощью NFC-модуля, но и принимать платежи, превратив гаджет в полноценный банковский терминал.

Tap to Pay будет доступна платежным платформам и разработчикам ПО для интеграциAppleи в свои iOS-приложения в качестве способа оплаты. Одним из первых партнеров Apple, использующих новую возможность, станет американский маркетплейс Shopify.

После активации новой функции смартфон фактически превращается в терминал бесконтактной оплаты, который поддерживает не только другие iPhone и Apple Watch, но и пластиковые карты.

Для работы Apple Tap to Pay потребуется iPhone XS или более новая модель iPhone. Ожидается, что функция будет доступна в США до конца 2022 года. О запуске Tap to Pay в других странах пока ничего не сообщается.