Nokia G21: экран 90 Hz и емкий аккумулятор

Компания HMD Global представила новый бюджетный смартфон Nokia G21. Устройство получило 6,5-дюймовый LCD-дисплей разрешением HD+ с частотой обновления 90 Hz с возможностью уменьшения до 60 Hz в режиме энергосбережения.

Смартфон построен на базе процессора Unisoc T606, работающего при поддержке 4 Gb оперативной и 64 или 128 Gb встроенной памяти. При желании объем накопителя можно расширить с помощью карты microSD.

В Nokia G21 установлена тройная основная камера с датчиками на 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп с поддержкой режима Super Resolution и функцией ночной съемки. Разрешение фронтальной камеры составляет 5 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5050 мАч, поддерживающий быструю 18-ваттную зарядку (в комплект входит 10-ваттный блок питания). В оснащение также входят модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, GPS, NFC, порт USB-C, разъем для наушников 3,5 мм и боковой сканер отпечатков пальцев. Кроме того, в устройстве реализована функция распознавания по лицу, в том числе с надетой маской. Смартфон поставляется с операционной системой Android 11. Аппарат получит минимум два крупных обновления системы.

Nokia G21 будет предложен в двух цветовых решениях корпуса: голубом и коричневом. Цена составит от 170 долларов. Продажи в Европе начнутся в ближайшее время.