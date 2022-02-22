Назначен новый генеральный директор Span в Азербайджане

Эльдар Джахангиров был назначен новым генеральным директором хорватской ИТ-компании Span в Азербайджане. У него большой опыт в сфере руководства бизнесом и раннее он занимал ключевые должности в таких известных ИТ и телекоммуникационных компаниях страны, как Microsoft, Mastercard, Azercell Telecom LLC, Nar (Azerfon) и SAP.

За последние два года Э. Джахангиров работал преимущественно в таких сферах, как оптимизация бизнес-процессов, разработка систем KPI, построение и интеграция модели бизнес-отчетности, и создание цифровых концептуальных карт. Э. Джахангиров является почетным обладателем многочисленных международных наград за развитие бизнеса, высокие продажи, работу в интересах клиентов, и соблюдение этических норм и стандартов.

Следует отметить, что 23 февраля 2022 года в 12:00 новый генеральный директор Эльдар Джахангиров откроет вебинар на тему «Как защитить пользователей, устройства и данные в облаке?».

Для того, чтобы зарегистрироваться на вебинар, необходимо пройти по следующей ссылке.

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