NASA впервые в истории планирует запустить ракету с другой планеты

Космическое агентство NASA планирует впервые запуск ракеты не с Земли, а другой планеты. Для достижения этой цели уже заключен контракт с компанией Lockheed Martin на сумму 194 млн. долларов на создание Mars Ascent Vehicle (MAV), которая доставит образцы марсианского грунта на орбиту.

Сейчас на Красной планете находится марсоход Perseverance, который с переменным успехом выполняет работы по бурению и добыче образцов грунта. По плану, марсоход должен оставлять запечатанные пробирки с полученным материалом на поверхности планеты. Затем на Марс отправят новый беспилотник, чтобы собрать эти пробирки и доставить их на стартовую площадку, где они будут загружены в ракету и отправлены на Землю.

NASA отмечает проблемы при создании Mars Ascent Vehicle, заявляя, что эта ракета должна быть в состоянии противостоять суровым марсианским условиям, где она может столкнуться с низкими температурами и пылью, а также с другой атмосферой. Транспортное средство также должно быть совместимо с марсоходом, который будет собирать образцы.

Запуск посадочного модуля для извлечения образцов планируется в 2026 году.