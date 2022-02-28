Nar продолжает поддерживать проект “Построй свое будущее!”

Состоялась очередная встреча в рамках проекта в поддержку молодежи «Построй свое будущее!» в формате конференции TED. На конференции посвященной теме «Креативного мышления», спикеры поделились своим взглядом на креативность и критическое мышление, которое является одной из шести ценностей проекта. Спикеры мероприятия выступили с презентациями для молодежи о творческом подходе, творческом и критическом мышлении, инновациях и инициативе и поделились своим опытом. Следует отметить, что участниками проекта являются 85 учеников, обучающихся в 11-х классах общеобразовательных школ, расположенных в разных районах Баку.

Отметим, что проект в поддержку молодежи «Построй свое будущее!» выявляет 11-классников обладающих богатыми знаниями и навыками и организует для них в течение года, различные тренинги и мероприятия, направленные на подготовку к университету, психологическую поддержку и личностное развитие.

В рамках проекта Nar взял на себя обязательство покрыть расходы на обучение в университете 10 школьников из семей ветеранов Карабахской войны и военнослужащих. Цель инициативы — сделать получение образования более доступным для молодежи и внести свой вклад в их успешное будущее.