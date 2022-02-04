МОК выпустил мобильную игру Olympic Games Jam: Beijing 2022 с NFT

Международный олимпийский комитет (МОК) в партнерстве с разработчиком компьютерных игр nWay выпустили мобильную игру, посвященную Олимпиаде-2022.

В многопользовательской игре Olympic Games Jam: Beijing 2022 можно участвовать в различных спортивных соревнованиях из программы Зимних Олимпийских игр, включая сноуборд и лыжи. Также пользователям доступны олимпийские NFT-значки, которые они смогут покупать и продавать, а также обмениваться с другими игроками. Кроме того, NFT-значки можно использовать для получения новых уровней персонажа и экипировки, а также «суперспособностей», позволяющих персонажу развивать большую скорость или точность.

«Мы намерены поддерживать игру постоянными обновлениями в ближайшие месяцы, чтобы поддерживать интерес игроков и сохранять олимпийский дух», – заявил генеральный директор nWay Тэхун Ким (Taehoon Kim).

Olympic Games Jam: Beijing 2022 доступна во всех странах, кроме Китая, где проходит Олимпиада-2022. Пользователи могут скачать игру в магазинах приложений Google Play и App Store. Для игры не требуется криптовалютный кошелек, а само приложение бесплатно.