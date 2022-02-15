Миллиардер Джаред Айзекман будет участвовать в трех космических полетах SpaceX

Американский миллиардер и владелец платежного сервиса Shift4 Payments Джаред Айзекман (Jared Isaacman) профинансировал космическую программу Polaris Dawn, которая, среди прочего, поможет «быстро расширить возможности пилотируемых космических полетов». В рамках программы SpaceX проведет три пилотируемых запуска, в экипаж войдут космические туристы. Будущие миссии программы Polaris будут использоваться для демонстрации технологий, связанных с космическими путешествиями, а также для проведения исследований по различным темам, от декомпрессионной болезни до воздействия космической радиации на здоровье человека.

Первый полет запланирован на конец 2022 года и продлится до пяти дней. В экипаж войдет сам Айзекман, а также бывший пилот ВВС США Скотт Потит и два инженера SpaceX — Сара Джиллис и Анна Менон. Астронавты протестируют технологии связи Starlink и соберут данные о влиянии радиации и микрогравитации на человека.

В рамках миссии состоится выход в открытый космос с использованием скафандров SpaceX. Кроме того, миссия также должна достигнуть самой высокой околоземной орбиты в истории компании.

Это не первый полет со SpaceX для Айзекмана. Он полностью оплатил космический запуск SpaceX Crew Dragon в рамках миссии Inspiration4 и стал его непосредственным участником в сентябре прошлого года.