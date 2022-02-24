24.02.2022

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Microsoft вернул стриминг Twitch на консоли Xbox

Microsoft Twitch

Компания Microsoft выпустила обновление программного обеспечения для панели управления Xbox. На игровых консолях Xbox вновь стал доступен стриминг видеоигр с помощью сервиса Twitch.

Впервые возможность транслировать свой игровой процесс с консоли Xbox One через платформу Twitch появилась еще в 2014 году. Позже эта функция была исключена из панели управления и перенесена в приложение Twitch. В октябре прошлого года разработчики Microsoft начали тестирование повторной интеграции со стриминговым сервисом. Теперь Twitch появится в интерфейсе Xbox Guide (Xbox Гид) с поддержкой веб-камеры у всех пользователей.

Для запуска трансляции необходимо перейти в раздел «Записать и поделиться» и выбрать пункт «Прямая трансляция». Для использования функции пользователю также потребуется привязать свою учетную запись Twitch, чтобы получить доступ к функциям потоковой передачи. Поддерживается использование гарнитур и веб-камеры, можно самостоятельно настраивать уровень громкости звука, включать групповой чат и др. При этом зрители смогут смотреть трансляцию на разных устройствах.

Интеграция с Twitch станет доступна на игровых приставках Xbox One, Xbox Series S/X с сегодняшнего дня в рамках обновления панели управления.

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