Microsoft Teams получил поддержку 3D-эмодзи

Корпоративная платформа Microsoft Teams получила новые 3D-смайлы. Microsoft обновила более чем 1800 эмодзи, доступных пользователям сервиса. Новые 3D-эмоджи появятся в чате и каналах, а также в живых встречах на платформе. Некоторые смайлы будут анимированными.

Объемные смайлы были анонсированы для Windows и Teams еще в прошлом году. В то время как Microsoft развертывает 3D-эмоджи в Teams, система Windows 11 пока получила лишь двухмерные смайлики.

Для того, чтобы получить доступ к новым смайликам, пользователям Teams необходимо зайти в настройки сервиса и активировать предварительный доступ к новым функциям. 3D-смайлы доступны в Microsoft Teams для Windows, macOS, iOS, Android, Linux и всех поддерживаемых веб-браузеров.