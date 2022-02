Meta переименовала новостную ленту Facebook спустя более 15 лет

Компания Meta переименовала один из центральных элементов социальной сети Facebook. News feed (Новостная лента) которую пользователи просматривают, чтобы увидеть посты друзей и сообществ, на которые они подписаны, теперь будет называться Feed (Лента). Название «Новостная лента» использовалось с тех пор, как эта функция была впервые представлена более 15 лет назад.

Starting today, our News Feed will now be known as "Feed." Happy scrolling! pic.twitter.com/T6rjO9qzFc

— Facebook App (@facebookapp) February 15, 2022