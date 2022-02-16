Meta переименовала новостную ленту Facebook спустя более 15 лет

Компания Meta переименовала один из центральных элементов социальной сети Facebook. News feed (Новостная лента) которую пользователи просматривают, чтобы увидеть посты друзей и сообществ, на которые они подписаны, теперь будет называться Feed (Лента). Название «Новостная лента» использовалось с тех пор, как эта функция была впервые представлена более 15 лет назад.

Starting today, our News Feed will now be known as "Feed." Happy scrolling! pic.twitter.com/T6rjO9qzFc — Facebook App (@facebookapp) February 15, 2022

Facebook — одна из самых популярных соцсетей в мире, а «Новостная лента» — ее основной интерфейс. Компания заявляет, что это изменение никак не отразится на работе соцсети. Ребрендинг, вероятно, отражает непростые отношения Facebook с распространением новостей. Исследования показали, что дезинформация получает гораздо больше внимания на платформе, чем заметки, основанные на фактах. Регулирующие органы изучают, как соцсеть ранжирует предоставляемый контент. Со своей стороны, Meta заявила, что работает над сокращением политического контента в Facebook, который отображается на домашних страницах пользователей, поскольку ее собственное исследование показало, что алгоритм новостной ленты может подтолкнуть даже политиков к более экстремальным позициям.

В служебной записке для сотрудников Meta отметила, что название «Новостная лента» часто заставляет людей думать, что это место для новостей, а не постов от друзей. Ребрендинг должен изменить восприятие пользователями того, какой контент предлагает им соцсеть.