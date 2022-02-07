Meta добавила функцию «личные границы» для защиты аватаров от «сексуальных домогательств» в метавселенной

Компания Meta добавила новую функцию «личные границы» в пространстве виртуальной реальности Horizon Worlds после жалоб на «сексуальные домогательства» в метавселенной. Об этом сообщается в блоге компании.

В декабре 2021 года тестировщица Horizon Worlds пожаловалась на харассмент в метавселенной Meta в связи с тем, что ее аватар ощупал незнакомец. В январе 2022 года жительница США заявила, что примерно через минуту после ее подключения к виртуальной реальности в ней подбежали четыре мужских аватара, «изнасиловали ее» и сделали несколько фотографий. Женщина так опешила, что не успела включить режим безопасной зоны в Meta. Стоит отметить, что аватары в виртуальной реальности даже не имеют нижней части тела.

Новая функция создает невидимый виртуальный барьер вокруг аватаров, не позволяющий другим пользователям подойти ближе, чем на 1,2 метра. Отключить эту функцию нельзя, подчеркнула пресс-секретарь Meta Кристина Милиан. В будущем компания планирует позволить настраивать длину дистанции.