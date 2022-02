Meta добавила 3D-аватары в Instagram Stories

Компания Meta добавила поддержку 3D-аватаров для Instagram Stories, а также выпустила обновленные аватары в Facebook и Messenger. На первом этапе новая функция будет доступна пользователям из США, Канады и Мексики.

В изображения обновленных аватаров компания добавила такие элементы, как кохлеарный имплантат и слуховой аппарат в нескольких цветах на всех платформах, включая VR. Кроме того, к аватару можно добавить инвалидную коляску. Считается, что это поможет обеспечить инклюзивность людям с ограниченными возможностями. У аватаров можно менять форму и цвет лица, «чтобы они выглядели более аутентичными». Meta заявила, что планирует добавить больше элементов в редактор аватаров. Любые изменения, внесенные в аватар в Facebook и Messenger, автоматически отобразятся в Instagram, и наоборот.

You can now use your 3D avatar across Quest, Facebook, Instagram and Messenger. We’re also adding new facial shapes, skin tones, hearing aids and wheelchairs. And if you’re an NFL fan, you can suit up your avatar with new shirts for #SuperBowlLVI! 🏈https://t.co/Oje1mxtjrK pic.twitter.com/pRLVI99alV

— Meta (@Meta) January 31, 2022