02.02.2022

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Meta добавила 3D-аватары в Instagram Stories

Meta

Компания Meta добавила поддержку 3D-аватаров для Instagram Stories, а также выпустила обновленные аватары в Facebook и Messenger. На первом этапе новая функция будет доступна пользователям из США, Канады и Мексики.

В изображения обновленных аватаров компания добавила такие элементы, как кохлеарный имплантат и слуховой аппарат в нескольких цветах на всех платформах, включая VR. Кроме того, к аватару можно добавить инвалидную коляску. Считается, что это поможет обеспечить инклюзивность людям с ограниченными возможностями. У аватаров можно менять форму и цвет лица, «чтобы они выглядели более аутентичными». Meta заявила, что планирует добавить больше элементов в редактор аватаров. Любые изменения, внесенные в аватар в Facebook и Messenger, автоматически отобразятся в Instagram, и наоборот.

Meta отмечает, что унифицированные аватары были «ранним шагом» в создании метавселенной — пока что это не создает внезапно по-настоящему сплоченное и иммерсивное цифровое пространство, но это первый шаг в данном направлении. Глава Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) заявил, что развитие метавселенной является приоритетом для компании. Он также сообщил, что однажды в распоряжении пользователей появятся многочисленные аватары, от «выразительных» до «фотореалистичных».

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