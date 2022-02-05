Лучшие электромобили прошлого года

В течение прошедшего года тема электротранспорта была, пожалуй, одной из самых обсуждаемых. В марте девять стран ЕС призвали Европейскую комиссию ускорить поэтапный отказ от бензиновых и дизельных транспортных средств в масштабах всего союза. А в ноябре премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о принятии закона, который требует, чтобы все недавно построенные дома и офисные здания в Англии имели возможность зарядки электромобилей. По состоянию на 1 декабря 2021 года более 15 штатов США обязались отказаться от продаж новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Автосалоны, такие как сентябрьский в Мюнхене, превратились из сонных ежегодных торговых конвенций в гламурные тусовки на электромобилях, звездами которых стали электрокары и концепты гоночных электромобилей. Уолл-стрит потратил миллиарды долларов на стартапы, обещающие светлое будущее электромобилям, которые они еще даже не сделали. Hennessey и Rolls-Royce объявили о планах создания собственных электрических гиперкаров. Bugatti обзавелся новым хозяином, активно разрабатывающим электромобили. Традиционные автомобильные гиганты Детройта тоже немало поработали и потратили миллиарды долларов, чтобы убедить потребителей в том, что они выбирают полностью электрическое будущее.

Но не позволяйте этой шумихе скрыть реальное положение вещей. Даже на дорогах Калифорнии, которая является крупнейшим рынком электромобилей в США, пока только 6% электромобилей. В остальных штатах США этот показатель по-прежнему находится в пределах 2%. По данным BloombergNEF, к 2040 году электромобили составят всего 31% от всех автомобилей на дорогах Америки. Нам предстоит пройти долгий путь, прежде чем электромобили станут совершенными. Большинство из них все еще требует значительных надбавок к цене по сравнению с автомобилями с традиционными двигателями. Многие из них сталкиваются со сбоями в электрических и программных функциях во время первых тестовых поездок. У других плохая отделка интерьера и низкое качество. Также возникает вопрос о запасе хода, который на самом деле связан с отсутствием сети зарядных станций.

Тем не менее все эти разговоры об электромобилях отражают реально происходящие события. Мы еще никогда не сталкивались со столь захватывающими, сложными и удивительными событиями в автомобильной промышленности. Потребители, в конечном итоге, станут главными победителями всего этого процесса электрификации. А пока давайте познакомимся с пятью лучшими электромобилями, которые в 2021 году удалось поводить Ханне Эллиотт (Hannah Elliott), автору Bloomberg Businessweek.

Mercedes EQS

Mercedes-Benz S Class был единственным лучшим традиционным автомобилем, на котором Ханна ездила в прошлом году. Его электрическому эквиваленту EQS, по цене в 102310 долларов, не хватает чуть-чуть исключительной роскоши и совершенных механических и технологических калибровок, так присущих этому представительскому седану. Но привлекательный сенсорный командный центр электромобиля, доступный в топовой модели EQS 580 4Matic, и мощная быстрая ходовая часть дают хорошее представление о том, как будут выглядеть и работать лучшие электрические седаны будущего.

По сравнению со своими конкурентами, EQS находится на более высокой ступени в спорах о запасе хода. Его запас хода в 780 км превосходит 665 км у Tesla Model S и 480 км у Porsche Taycan. Он заряжается до 80% емкости за 31 минуту с помощью быстрой зарядки. Это не самый быстрый автомобиль в линейке производителя. Превосходный EQS 580 4Matic мощностью 516 л.с. разгоняется до 100 км/ч за 4,1 секунды на своем полноприводном шасси, что медленнее, чем у вышеупомянутых Taycan и Model S. Но в автомобиле со столь внушительным внутренним оснащением и технологиями, которые намного превосходят модели конкурентов, владелец EQS вряд ли задумается о столь незначительной разнице.

Rivian R1T

Это был, пожалуй, самый разрекламированный автомобиль прошлого года. Капитализация этого новичка на рынке производителей электромобилей, которым является компания Rivian, после первичного размещения акций в ноябре превысила 100 млрд. долларов. Ханна считает, что в этом, как и многих других журналистов, есть и ее «вина», так как она назвала R1T электромобилем, за рулем которого больше всего хотела бы оказаться в 2021 году.

По прогнозам Allied Market Research, к 2027 году объем мирового рынка электрических пикапов достигнет 1,9 млрд. долларов по сравнению с 422,5 млн. долларов в 2019 году. То, что Tesla сделала на рынке электромобилей, заставляет производителей в спешном порядке делать и на рынке электрических пикапов, чтобы не остаться позади прогресса. И Rivian R1T — первый претендент на звание лучшего электрического пикапа на рынке. Пикап, цена которого составляет 74075 долларов, включает в себя множество новых изобретений, в том числе сквозное пространство для хранения под кузовом грузовика и установленный на заводе бортовой воздушный компрессор для чрезвычайных ситуаций. Кроме того, дальность его пробега чуть превышает 500 км, что выглядит, по крайней мере, достаточно хорошо, чтобы подтвердить заявление компании о том, что это лучший электрический пикап на рынке.

Ханна ездила на нем в течение нескольких дней по дорогам и бездорожью возле Брекенриджа в штате Колорадо. Программное обеспечение Rivian R1T все еще содержит ошибки, а сам электромобиль не такой надежный, как традиционные модели от Jeep и Land Rover по такой же цене, но это вполне неплохое предложение от компании, которая так стремится стать законодателем моды на этом рынке.

Audi RS eTron GT

Аudi RS eTron GT за 139900 долларов построен на той же электрической платформе, что и Porsche Taycan, с той же двухступенчатой автоматической коробкой передач от их материнской компании Volkswagen AG. Обе модели превосходят Tesla Model S по внешнему виду, качеству сборки, внутренней отделке и интуитивности информационно-развлекательной системы. Поэтому важно отметить, чем они отличаются, особенно потому, что Taycan, который вышел на рынок на год раньше eTron, является очень хорошим вариантом для фанатов электромобилей. В противном случае вы просто выбираете на капоте значок, который вам нравится.

На взгляд Ханны, e-tron GT выглядит лучше, чем Taycan. Он более стройный, с более гладкой линией крыши (самой низкой из всех Audi, кроме R8) и агрессивным дизайном, усиленными 21” колесами, вырезанными, как лезвия, а также яркими светодиодными фарами, очерченными синим контуром. Панорамная стеклянная крыша входит в стандартную комплектацию базового GT, в то время как более дорогие версии RS с более высокими характеристиками стандартно поставляются с потолком из углеродного волокна. Стеклянная крыша на них не является обязательной.

Наиболее заметным новым элементом в e-tron GT является «переключатель» размером с коробочку Tic Tac, который переводит автомобиль из нейтрального положения в режим заднего хода или движения. Такая функция есть и у Taycan. В остальном интерьер очень минималистичен, с меньшим числом компьютеров и сенсорных экранов, чем в Taycan. Также доступны варианты с отделкой из дерева. Максимальная скорость eTron GT на 637 л.с. составляет 250 км/ч, а разгон с 0 до 100 км/ч занимает 3,1 секунды. При спокойном вождении электромобиль может проехать 375 км на одной зарядке. Согласно заявлению Audi, он будет заряжаться с 5% до 80% от зарядного устройства мощностью 270 кВт за 22,5 минуты. Taycan Turbo за 150900 долларов может похвастаться мощностью 670 л.с., максимальной скоростью 260 км/ч и разгоном до 100 км/ч за 3 секунды. В лучшем случае дальность его пробега составит 340 км.

Эти модели очень близки, поэтому многие потребители сделают выбор в соответствии со своими вкусами. Но Audi eTron доказывает, что электрические спортивные седаны будут такими же привлекательными и эффективными в вождении, как и их собратья с двигателями внутреннего сгорания.

BMW iX

Это было критически важно для BMW. Первый электрический внедорожник от баварского бренда вместе с i4 являются краеугольным камнем для цели BMW по десятикратному увеличению продаж электромобилей с 2020 по 2025 год. Эта политика подразумевает рост до 15% от общего объема продаж или 450000 единиц в целом. Ханна путешествовала на iX через Альпы и считает, что поездка на электромобиле ценой в 83200 долларов не была столь захватывающей для вождения, так как в ней отсутствовали элементы стиля BMW X6M. Но этот электромобиль имеет посадочные места на пять человек и запас хода в 500 км. Кроме того, он предлагает хорошо построенную и прекрасно оснащенную кабину, а также достойную управляемость для своего размера.

Больше всего Ханне понравилась простота качественного салона и отличный новый интерфейс информационно-развлекательной системы. Безрамные двери, панорамный стеклянный люк, деревянная приборная панель, кнопки с вырезом из хрусталя — все это выглядело очень современно, а не холодным и роботизированным, как это иногда бывает в современных моделях.

Porsche Taycan Cross Turismo

Пока на рынке появляются электрические пикапы и прочие действительно функциональные электромобили, вы уже можете насладиться тем уровнем, который предлагает этот исключительный электрический универсал. Porsche Taycan Cross Turismo, по цене в 90900 долларов, сочетает в себе проверенную мощность и качественную немецкую сборку Taycan с дополнительным пространством и практичностью универсального хэтчбека.

Taycan Cross Turismo начального уровня имеет мощность 469 л.с., а также четыре режима движения на двух передачах (одна для высокой мощности на низких скоростях, другая — для устойчивой эффективности на высоких скоростях). Ускорение происходит очень плавно, разгон с 0 до 100 км/ч осуществляется за 4,8 секунды, а максимальная скорость достигает 220 км/ч. Пакеты, с которыми производитель предлагает электромобиль, делают этот полноприводный универсал действительно привлекательным. Пакет Offroad Design Package (1780 долларов) поднимает его на 10 мм выше нормального дорожного просвета и дает ему дополнительные защитные панели вдоль нижней передней части, боковых сторон и колесных арок, что отлично подготовит машину для поездок в экстремальных условиях. Более того, этот пакет добавляет 60 литров грузоподъемности сзади. В целом, Taycan Cross Turismo предлагает свободный объем в 1200 литров пространства в случае, когда задние сиденья сложены. А тот факт, что это на самом деле хорошо продуманный и добротно сделанный электромобиль, действительно пригодный для повседневной жизни, представляет собой дополнительную вишенку на торте.