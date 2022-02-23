LG Electronics закрывает бизнес по производству солнечных панелей

Компания LG Electronics заявила, что прекратит производство солнечных панелей. Это решение одобрено советом директоров компании с учетом роста стоимости материалов, логистики, усиливающейся конкуренции в данном сегменте и проблем с поставками необходимых для отрасли компонентов.

Планируется закрыть производство солнечных элементов питания уже этим летом. Компания отмечает, что продолжит поддержку покупателей в будущие годы и по-прежнему обещает сохранение существующих гарантий. Свой опыт в сфере возобновляемой энергетики LG Electronics намерена направить в другие сферы, например — в производство систем хранения энергии и управления домашним энергопотреблением.

В американском Хантсвилле, где компания собирает панели с 2018 года, производство продолжится до конца второго квартала. В данное время на предприятии работает 160 постоянных сотрудников и 60 работающих по контракту. В компании намерены сохранить многих талантливых и преданных сотрудников, найдя им работу в смежных сферах, а остальным будут предоставлены компенсационные пакеты.