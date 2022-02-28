Lenovo ThinkPad X13s: первый в мире ноутбук на базе Snapdragon 8cx Gen 3 с автономностью до 28 часов

На международной выставке MWC 2022 компания Lenovo представила ноутбук ThinkPad X13s на базе ARM-платформы от Qualcomm. Модель является первым в мире ноутбуком на базе Snapdragon 8cx Gen 3.

Платформа реализует подключение к 5G и позволяет увеличить автономность до 28 часов воспроизведения видео. Кроме того, технологии Qualcomm гасят внешние шумы при записи звука с микрофонов и программно улучшают картинку с 5 Мп веб-камеры.

Большинство элементов корпуса новинки выполнены из магниевого сплава, а многие элементы и упаковка изготовлены из переработанных материалов. Lenovo ThinkPad X13s обладает безвентиляторной (пассивной) системой охлаждения, работает под управлением операционной системы Windows 11 Pro и имеет ультратонкий и легкий корпус.

Ноутбук оснащен 13,3-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 1920 × 1200 пикселей, с соотношением сторон 16:10 и яркостью 400 кд/м2. Есть поддержка технологии понижения интенсивности синего цвета Eyesafe.

По данным Lenovo, платформа Snapdragon 8cx Gen 3 с уровнем TDP всего в 9 Вт и встроенный в нее графический процессор Snapdragon 8cx Gen Adreno «обеспечивает надлежащую производительность премиального качества для пользователей бизнес-ноутбука». К тому же, это первая в мире платформа для компьютеров, выполненная в соответствии с 5-нм процессом. Сообщается, что по сравнению с платформой прошлого поколения, процессор обладает более высокой производительностью на 57% в среднем, а в режиме многозадачности — на 85 %. Также обеспечено «бесшовное» переключение между различными сетями связи. Объем оперативной памяти LPDDR4x составляет до 32 Gb, емкость постоянной PCIe SSD — до 1 Tb.

Аккумуляторная батарея на 49,5 Вт/ч поддерживает быструю зарядку (Rapid Charge). В оснащение входят 5G (sub6, mmWave), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 2 порта USB 3.2 Type-C, 3,5 мм аудиоразъем, слот для SIM, инфракрасная камера и три встроенных микрофона. 5 Мп веб-камера закрывается физической шторкой. Габариты составляют 298,7 × 206,4 × 13,4 мм, вес — 1,06 кг.

В США ноутбук Lenovo ThinkPad X13s будет стоить от 1099 долларов. В продажу поступит в мае.