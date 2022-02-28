Lenovo Legion Y90: геймерский флагман со встроенным SSD на 128 Gb

На выставке MWC 2022 состоялась презентация нового флагмана Lenovo Legion Y90, ориентированного на мобильных геймеров.

Аппарат получил два кулера, встроенных в корпус смартфона для обеспечения стабильной работы при продолжительных нагрузках. Еще одной уникальной особенностью Legion Y90 стал накопитель с необычной емкостью 640 Gb (в топовой конфигурации). Достичь этого удалось за счет установки UFS 3.1 на 512 Gb в паре со встроенным SSD на 128 Gb. Есть двойной USB-C разъем – снизу и на левом торце, для удобного хвата в играх. Наилучшую тактильную отдачу призвана обеспечить пара вибромоторов, а удобство в игре – четыре сенсорных курка на торце. Также имеются стереодинамики.

Характеристики Lenovo Legion Y90:

Дисплей: 6,92″, AMOLED Е4, 20,5:9, 2460 × 1080, 388 ppi, 1300 нит, 144 Hz, тач-сенсор 720 Hz, HDR10+, Gorilla Glass 5;

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, GPU — Adreno 740;

Память: 12/16/18 Gb ОЗУ (LPDDR5), 256/512 Gb ПЗУ (UFS 3.1);

Основная камера: 64 Мп и 13 Мп широкоугольная, угол обзора 120 градусов;

Фронтальная камера: 16 Мп;

Аккумулятор: 5600 мАч, 68 Вт;

Связь: 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C, две nanoSIM;

ОС: Android 12, ZUI 13;

Габариты и вес: 177 × 78,4×10,14 мм, 252 гр.

В Китае смартфон Lenovo Legion Y90 выйдет 10 марта по цене от 681 доллара.