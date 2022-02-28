28.02.2022

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Lenovo Legion Y90: геймерский флагман со встроенным SSD на 128 Gb

Lenovo Legion Y90

На выставке MWC 2022 состоялась презентация нового флагмана Lenovo Legion Y90, ориентированного на мобильных геймеров.

Lenovo Legion Y90

Аппарат получил два кулера, встроенных в корпус смартфона для обеспечения стабильной работы при продолжительных нагрузках. Еще одной уникальной особенностью Legion Y90 стал накопитель с необычной емкостью 640 Gb (в топовой конфигурации). Достичь этого удалось за счет установки UFS 3.1 на 512 Gb в паре со встроенным SSD на 128 Gb. Есть двойной USB-C разъем – снизу и на левом торце, для удобного хвата в играх. Наилучшую тактильную отдачу призвана обеспечить пара вибромоторов, а удобство в игре – четыре сенсорных курка на торце. Также имеются стереодинамики.

Lenovo Legion Y90

Характеристики Lenovo Legion Y90:

  • Дисплей: 6,92″, AMOLED Е4, 20,5:9, 2460 × 1080, 388 ppi, 1300 нит, 144 Hz, тач-сенсор 720 Hz, HDR10+, Gorilla Glass 5;
  • Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, GPU — Adreno 740;
  • Память: 12/16/18 Gb ОЗУ (LPDDR5), 256/512 Gb ПЗУ (UFS 3.1);
  • Основная камера: 64 Мп и 13 Мп широкоугольная, угол обзора 120 градусов;
  • Фронтальная камера: 16 Мп;
  • Аккумулятор: 5600 мАч, 68 Вт;
  • Связь: 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C, две nanoSIM;
  • ОС: Android 12, ZUI 13;
  • Габариты и вес: 177 × 78,4×10,14 мм, 252 гр.

В Китае смартфон Lenovo Legion Y90 выйдет 10 марта по цене от 681 доллара.

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