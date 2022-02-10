Leica выпустила наручные часы премиум-класса

Компания Leica, известная своими цифровыми и аналоговыми камерами, представила наручные часы премиум-класса L1 и L2. По словам производителя, это «двое замечательных часов с запатентованной нажимной заводной головкой», поскольку они черпают вдохновение в чудесах инженерной мысли, созданных в Вецларе. Их дизайн был создан профессором Ахимом Хайне, который в прошлом принимал участие в создании множества продуктов бренда.

Корпус часов выполнен из нержавеющей стали, а специальные насечки на заводных головках и выпуклое стекло напоминают объектив фотоаппарата. Обе модели получили совершенно новый механизм с ручным заводом. Его можно разглядеть через прозрачную заднюю крышку из прочного сапфирового стекла, защищающего часы от царапин.

Сохранение маркировки «Сделано в Германии» было чрезвычайно важно для Leica, поэтому компания заключила партнерское соглашение с Lehmann Präzision GmbH. В результате механизм и большинство компонентов часов были разработаны и произведены на заводе Lehmann в немецком регионе Шварцвальд.

Технические характеристики Leica L1 и L2:

Обе модели имеют много общих характеристик, например, водонепроницаемость 5 АТМ, но, поскольку Leica L2 является более дорогим вариантом, она имеет несколько улучшений по сравнению с Leica L1.

Leica L1 продаются по цене 9500 евро, а Leica L2 стоят 13500 евро. На данное время наручные часы будут доступны только на 7 рынках: в Китае, Сингапуре, Японии, США, Австрии, России и Объединенных Арабских Эмиратах.