Квартальная выручка Qualcomm выросла на 30%

Компания Qualcomm представила отчет за первый квартал 2022 фискального года (завершился 26 декабря), который превзошел ожидания аналитиков в отношении выручки и прогнозов.

Выручка компании достигла 10,705 млрд. долларов против ожидавшихся 10,4 млрд. долларов, увеличившись в годовом сравнении на 30%. Непосредственно реализация чипов для мобильных устройств принесла компании 5,98 млрд. долларов, увеличившись более чем на 60%. Прогноз предполагал 5,53 млрд. долларов.

Чистая прибыль за отчетный квартал составила 3,399 млрд. долларов, или 2,98 доллара в расчете на акцию, по сравнению с 2,455 млрд. долларов, или 2,12 доллара на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Скорректированная прибыль поднялась до 3,23 долларов на акцию.

Продажи чипов для автомобилей выросли на 21% и составили 256 млн. долларов, продажи в сегменте IoT — на 41%, до 1,48 млрд. долларов. Аналитики ожидали эти показатели на более высоком уровне — 276 млн. долларов и 1,57 млрд. долларов соответственно.

Согласно прогнозу Qualcomm, прибыль без учета разовых факторов во втором финансовом квартале составит 2,8-3 доллара в расчете на акцию, выручка — 10,2-11 млрд. долларов. Эксперты оценивают данные показатели — 2,51 доллара на акцию и 9,66 млрд. долларов соответственно.