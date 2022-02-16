16.02.2022

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Крупное обновление Windows 11 — поддержка Android-приложений, новый «Блокнот» и другие нововведения

Windows 11

Корпорация Microsoft выпустила первое крупное обновление для Windows 11. Помимо крупной переработки штатных приложений и некоторых модификаций интерфейса, операционная система получила предварительную версию поддержки Android-приложений, погодный виджет и поддержку отображения времени и даты на дополнительных мониторах для панели задач, обновленные приложения «Блокнот» и Media Player, а также другие улучшения.

Windows 11

Наиболее важным нововведением является поддержка запуска Android-приложений в Windows 11 через Amazon Appstore. Пока что функция доступна только пользователям в США, но в дальнейшем география доступности будет расширяться.

Изменения коснулись и панели задач, являющейся одним из центральных элементов пользовательского интерфейса Windows 11. Появилась поддержка отображения даты и времени на дополнительных мониторах, чего не было при запуске программной платформы. Вместе с этим появилась поддержка виджета «Погода», который знаком пользователям Windows 10. Есть возможность быстрого включения/отключения микрофона при осуществлении звонков.

Некоторые стандартные приложения тоже были переработаны, в их числе «Блокнот». Кроме того, появилась поддержка темного режима. Приложение Media Player заменит собой Groove Music и будет использоваться в качестве стандартного средства воспроизведения аудио и видео.

Обновление уже доступно для скачивания в большинстве регионов.

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