Космическая миссия в новом фильме Роланда Эммериха «Падение Луны» использует решения «Лаборатории Касперского»

Решения «Лаборатории Касперского» появились в фильме «Падение Луны» для защиты героев во время их космической миссии по спасению Земли. Премьера в Азербайджане состоялась 3 февраля.

В новой ленте Роланда Эммериха нашей планете угрожает столкновение с Луной. Таинственная сила сбивает естественный спутник Земли с орбиты и тем самым ставит под угрозу жизнь человечества. Об этом становится известно всего за несколько недель до предполагаемого столкновения и уничтожения планеты. Практически невозможную миссию в космос совершают три героя — руководительница НАСА и бывшая астронавтка, её опальный коллега и один приверженец теории заговора. Они отправляются спасать Землю на космическом корабле, защищённом решениями «Лаборатории Касперского».

«Мы благодарим „Лабораторию Касперского“ и других партнёров за то, что они помогли нам создать этот фильм. С нетерпением ждём премьеры и разделяем радость и предвкушение со всеми, кто причастен к ней», — отмечают сценарист, продюсер и режиссёр фильма «Падение Луны» Роланд Эммерих, а также сценарист и продюсер Харальд Клозер в совместном заявлении.

«Мы очень рады и гордимся тем, что стали частью фантастического боевика Роланда Эммериха „Падение Луны“. Как и в фильме, где мы защищаем космический полёт героев, наша миссия — построить более безопасный мир для человечества, будущее которого невозможно представить без технического прогресса. Очень важно, чтобы исследование космоса происходило с использованием передовых технологий. Мы с нетерпением ждём момента, когда люди по всему миру увидят этот фильм и нашу роль в нём», — говорит Эндрю Винтон (Andrew Winton), вице-президент по маркетингу «Лаборатории Касперского».

«Лаборатория Касперского» регулярно поддерживает инициативы, связанные с наукой и освоением космоса. Например, в рамках партнёрства с научно-исследовательским испытательным центром подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина компания проводила обучение космонавтов в области информационной безопасности. Также «Лаборатория Касперского» сотрудничает с международным научно-популярным фестивалем Starmus, который объединяет учёных, космонавтов, писателей, художников, музыкантов и предпринимателей. Кроме того, компания поддерживает проект стартапа StartRocket по очистке околоземной орбиты от мусора.