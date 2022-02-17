Как ускорить работу приложения в 20 раз? Интервью об использовании платформы мониторинга Dynatrace в ABB

Международный банк Азербайджана не нуждается в представлении. Чтобы оставаться лидером почти 30 лет, нужно уметь идти в ногу со временем и своевременно реагировать на перемены. Онлайн-сервисы — это новый тренд в мире победившей цифровизации, поэтому их поддержка и обслуживание требуют большего внимания.

Эльчин Назаров — Head of Digital Solutions Application Division — рассказал нам о том, как внедрение платформы по мониторингу производительности приложений Dynatrace помогает банку оставаться лидером в условиях, когда перфекционизм превратился в KPI.

— Для решения каких задач внедрялся мониторинг?

— Я пришел в банк чуть больше двух лет назад. Моей задачей на старте было автоматизировать процессы внутренней разработки, а если есть процессы — значит нужен мониторинг. Без последнего не будет понятно есть ли результат от оптимизации и где еще требуются улучшения. Мониторинг — это точка отсчета изменений.

Кроме этой задачи, на то время у нас уже был ряд проблем, которые нужно было исправить. Главная из них — производительность старой системы. До внедрения Dynatrace мы тратили много времени на поиск причин возникавших проблем с задержками и не могли прийти к единому выводу об их происхождении. Сразу же после внедрения решения мы увидели, что именно провоцировало проблемы, и смогли быстро все исправить.

Также мы нашли причины задержек со стороны внешних сервисов, использования неправильных методов в коде, которые влияли на производительность, и т.д. Это рабочий процесс и полностью исключить ошибки физически невозможно. Dynatrace в таких задачах очень помогает. Он указывает на слабые места, чем помогает сконцентрироваться на проблеме и исправить ее. Сейчас все проблемы, озвученные выше, разрешены, и мы продолжаем не только поддерживать качество работы, но и активно внедряем улучшения.

— Какие требования были у банка к системе мониторинга?

— Самый главный критерий выбора — наличие мониторинга на уровне кода. Мы понимали, что при наличии внутренней разработки нам понадобится мощная система, которая сможет мониторить ошибки и недоработки на максимально ранних этапах.

Dynatrace является одной из немногих платформ, умеющих отслеживать как элементы инфраструктуры приложений, так и исполняемый код. Конечно, был ряд и других требований, но это стало решающим при выборе.

— Как вы пришли к Dynatrace?

— Еще до прихода в банк я посетил семинар по APM (Application Performance Monitoring), где проводили презентацию Dynatrace. Мне понравилось, как он досконально и гранулярно все показывает. Уже тогда я понял, что если придется когда-нибудь выбирать решение для мониторинга, то Dynatrace будет первым в списке на тестирование. Забегая немного вперед, скажу, что ожидания от платформы полностью оправдались.

— Расскажите о внедрении платформы. Как оно проходило, были ли какие-то проблемы, какое общее впечатление?

— Второе, что мне очень понравилось в Dynatrace, — это легкость внедрения. OneAgent, который является одной из уникальных особенностей данной платформы, делает все автоматически. Нам не пришлось прилагать много лишних усилий, он сам запустил процессы внутри для установки и построил топологию нашей сети. Весь этот процесс занял несколько часов, после чего мы уже получили первые метрики. Быстрое внедрение — это большой плюс для вендора, что похвально!

Были даже случаи, когда коллеги из других компаний обращались за советом, интересовались нашим опытом внедрения и использования данного решения. Моя главная рекомендация в таких случаях — проводить тестирование. Как правило, уже на этом этапе понятно, приживется ли платформа и будет ли она справляться со своими задачами в компании.

— Какие результаты внедрения Dynatrace вы отметили для себя?

— Для нас главный показатель эффективности Dynatrace — это улучшение работы цифровых продуктов банка, и в первую очередь, мобильного банкинга. Наше приложение стало работать в 20 раз быстрее. Но мы все равно продолжаем над ним работать.

Не буду повторяться, что поддерживать все наши сервисы стало проще и быстрее. Скажу только то, что правильная система мониторинга дает больше возможностей для развития и улучшения не только сервисов, но и экспертизы команд.

А чтобы команды были в курсе всего, мы настроили уведомления для всех в Slack и мобильном приложении Dynatrace. Мобильное приложение еще не идеально, в нем не отображается корень проблемы, но мы, как минимум, получаем реальное предупреждение о возникшей проблеме, а не поток ложных уведомлений от различных систем.

— Кто еще в банке использует Dynatrace и для чего?

— Хоть покупку платформы Dynatrace инициировала DevOps-команда, в процессе ее стали использовать и много других отделов. Для всех, кому важно отслеживать производительность приложений или IT-команд, мы настроили индивидуальные дашборды. Таким образом мы экономим много времени на разрешении различных споров и ручной оценке результатов работы.

Сейчас в банке Dynatrace используют Network Operation Center, Monitoring team, разработчики, архитекторы, директора и даже HR. Всего около 100 человек.

— Чем Dynatrace может быть полезен менеджменту и нетехническим отделам?

— Когда ко мне пришли из HR-департамента с вопросом «Как мы можем отслеживать результаты работы вашей команды?», я сразу предложил им создать отдельный дашборд. Коллеги из мониторинг-команды все настроили с нужными для HR-показателями. Идея отлично прижилась, и теперь все могут отслеживать уровень выполнения KPI. Это экономит массу времени.

Топ-менеджмент также имеет свой отдельный дашборд. C ним руководство держит руку на пульсе и всегда в курсе проблем, если они возникают, как и того, когда эти проблемы бывают решены. С одной стороны, это удобно, с другой — запросы к исполнительности команд выросли еще больше (улыбается).

— Ваше общее впечатление от использования Dynatrace и планы на будущее?

— Все, что нам нужно от мониторинга, Dynatrace нам дает. Но потребности растут с ростом нашей инфраструктуры и внутренними планами. Конечно, хочется расширять функционал и увеличивать покрытие мониторинга. Так, например, мы планируем расширить область использования модуля User Experience Monitoring, чтобы получать больше данных о пользовательском опыте. Насколько я знаю, платформа сейчас активно расширяется и в нее добавляется новый функционал, поэтому планов на долгосрочную перспективу много. Конечно, есть небольшие погрешности в решении, как, например, не очень удобное мобильное приложение. Но я уверен, что в недалеком будущем этот функционал улучшат и использовать решение станет еще удобнее.



Данный проект был реализован партнером-интегратором

Jet Infosystems и IT-дистрибьютором BAKOTECH.