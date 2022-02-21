Как IT-рынку самостоятельно подготовить профессиональные кадры?

В основной своей массе молодежь, заканчивающая обучение в вузах, должна полагаться на собственную удачу, так как сегодня рынок требует квалифицированные кадры с определенным стажем работы. При этом почти 90% работодателей бывают недовольно недостатком необходимых знаний и навыков у выпускников, а также неумением применять их на практике. Выходом из этой ситуации для студентов является участие в различных программах стажировок и интернатуры. Жаль только, что в нашей стране не так много компаний пытаются что-то делать в этой сфере или делают это формально.

Интернатура в IT-компании — прекрасная возможность для студентов перенять опыт профессионалов, попробовать свои силы на учебном или реальном коммерческом проекте, а успешное прохождение интернатуры дает выпускникам прекрасный шанс стать частью уже действующей команды. Своими программами интернатуры НПК R.I.S.K. доказала, что данный опыт прекрасно себя оправдывает. После интернатуры R.I.S.K. получает подготовленных сотрудников с востребованным багажом профессиональных знаний и навыков, а студенты — профессиональную ориентацию, опыт участия в реальных IТ-проектах, возможность последующего трудоустройства в компании и в IТ-индустрии в целом. О том, как проходила программа интернатуры по информационной безопасности и чем она закончилась для двух ее участников, мы поговорили со специалистом по информационной безопасности НПК R.I.S.K. и координатором проекта Мирсадигом Азизли.

— Как в вашей компании появилась идея интернатуры?

— Свои Internship-программы R.I.S.K. реализует уже на протяжении более 15 лет. Столько же времени мы сотрудничаем с вузами. К сожалению, статистика показывает, что в основном учебные заведения относятся к таким мероприятиям чисто формально. А вот работодателям никак не обойтись без специального подбора будущих кадров, и будет еще лучше, если на рынке будет достойная конкуренция между кандидатами. В прошлом году мы запустили направление для специалистов по информационной безопасности. Перед компанией стояла цель — дать возможность поработать у нас перспективной и амбициозной молодежи. К сожалению, на рынке труда сегодня мы видим, что качество практического образования и уровень знаний, которыми обладают выпускники вузов, ниже требований IT-компаний, куда они, по идее, должны были бы влиться после завершения обучения. Я вижу, что достаточно часто у ребят бывает хорошая математическая подготовка и желание работать, но практических знаний и практики работы в команде нет. Поэтому мы постарались набрать молодых людей, которые демонстрируют хорошие способности на последних курсах обучения, и дать им те знания, которые они никогда бы не получили в вузе, не выходя за рамки образовательной программы.

Я хотел бы рассказать о программе интернатуры по информационной безопасности, которая стартовала в июне прошлого года. Всего на этапе отбора к нам поступило около 200 заявок на вакансию стажера по информационной безопасности. Несмотря на то что процесс отбора проходил в два этапа, большое количество желающих и энтузиазм вынудили нас увеличить процесс отбора еще на один этап. Перед нами стояла задача проверить уровень интереса соискателей к программе стажировки и их технические знания. В результате этого процесса нами было отобрано 35 студентов и несколько аспирантов, с которыми уже затем было проведено индивидуальное собеседование с привлечением технических специалистов нашей компании. Здесь на интерес к потенциальным участникам программы интернатуры уже влияли не только их технические знания, но и увлеченность предметом, подход к вопросам решения потенциальных задач по информационной безопасности, умение автоматизировать процессы, стрессоустойчивость, желание работать в команде и т.д. В итоге 7 студентов из Французско-Азербайджанского Университета, Бакинской Высшей Школы Нефти и Азербайджанского Государственного Университета Нефти и Промышленности получили возможность поступить на стажировку в нашей компании.

Потом началась непосредственно практика. На все время действия программы интернатуры для участников были выделены рабочие места, а инженеры R.I.S.K. обеспечивали их задачами. Мы создали для них специальную виртуальную лабораторию, где они могли бы развиваться в определенных направлениях, изучая технологии. Наблюдая за тем, как ребята обучаются и подстраиваются под работу команды, мы уже приблизительно понимали, кто из них станет кандидатом на работу в нашей компании. И на сегодняшний день стажировка завершилась приемом на работу двух студентов — Ляман Мамедовой и Нихада Наджафова. Они прекрасно влились в коллектив и сегодня активно помогают коллегам в реализуемых и достаточно серьезных проектах, требующих углубленной экспертизы в области информационной безопасности. Это уже сдавшие экзамены и прошедшие сертификацию по ряду технологий специалисты, и я очень рад, что они не останавливаются на достигнутом, продолжая упорно работать над своим развитием.

— И когда у новых сотрудников R.I.S.K. будет первое задание вне офиса?

— Как только будут запросы на эти решения. Но мы не останавливаемся на достигнутом и уже планируем развитие направления информационной безопасности по другим перспективным продуктам. R.I.S.K. предлагает решения, а не продуктовые линейки определенных вендоров, поэтому ребята в лаборатории внутри компании пока будут их внедрять, разбираться с возможностями и интерфейсами, чтобы в случае необходимости можно было показать заказчику возможности функционала всех современных технологий информационной безопасности.

— Теперь хотелось бы задать вопрос непосредственно участникам программы интернатуры. Какие интересные моменты стажировки вам хотелось бы отметить?

Ляман Мамедова: — Очень понравилось, что изначально был готов доскональный план всей программы. Я много раз слышала, что стажеров набирали просто «для галочки». Если будет какая-то небольшая и простая задача, то может быть ее отдадут практикантам, но обычно ребята приходят, отмечаются на практике и никакого опыта не получают. Когда мы пришли в R.I.S.K., то с первого же дня с нами был лидер группы Мирсадиг, который сам является профессионалом и сертифицированным специалистом в области информационной безопасности и не только. Он сам разработал всю эту программу и объяснил, что мы будем делать. Изначально для нас уже выделили ресурсы и поставили задачу по построению небольшой сетевой топологии, которая бы имитировала настоящую. Благодаря тщательному отбору участников, проведенному специалистами компании, в команду попали только самые трудолюбивые ребята, с которыми было приятно работать в команде. Буквально каждый вечер мы отчитывались о проделанной работе, готовили презентации по определенным этапам. Кстати, что такое SIEM-решения, я узнала только в R.I.S.K. Практически все ребята из группы открывали для себя каждый день что-то новое. Была масса технологий в сфере информационной безопасности, с которыми нам удалось поработать во время практики.

Что касается графика стажировки, то и здесь никаких проблем не было. Я думаю, что обучение на четвертом курсе все же является преимуществом, так как у нас более свободный график посещения института, но в случае необходимости мы могли пользоваться всеми удобствами гибкого графика работы. К тому же, я привыкла к сильной загрузке в вузе (Ляман учится на четвертом курсе Французско-Азербайджанского Университета — Прим. ред.), поэтому не особо ощущала тяжести и тут. Но сама возможность работы с технологиями всемирно известных вендоров приятно удивила, так как я даже не ожидала, что у нас в Азербайджане есть такая продвинутая компания, которая представляет эти решения на рынке. К тому же, R.I.S.K. — это одна из компаний с самым высоким числом сертифицированных инженеров в стране и мне очень импонирует, что к каждому из них можно подойти и задать какой-то вопрос. Ну и, безусловно, еще один плюс в том, что участие в программе интернатуры оплачивалось — это очень приятный момент.

Нихад Наджафов: — Став участником программы интернатуры в компании R.I.S.K. я начал понимать разницу между получением теоретического образования в сфере информационной безопасности и практикой в непосредственно внедряющей эти решения у заказчиков компании (Нихад является студентом Азербайджанского Государственного Университета Нефти и Промышленности — Прим. ред.). В основном я занимался самообразованием по материалам из интернета, поэтому в период практики несколько раз оказывался в сложной ситуации. Но, несмотря на это, я продолжал работать над собой. Здесь же я познакомился с SIEM-решениями, с принципами работы брандмауэров, и эта практика поставила передо мной задачу в ближайшие годы стать профессионалом в сфере информационной безопасности, развивать знания в области анализа систем на наличие уязвимостей и т.д.

— Вопрос руководителю команды инженеров компании Рашаду Султанову. В R.I.S.K. уже есть планы по развитию программы интернатуры в этом году?

Рашад Султанов: — Да, конечно. Новые программы будут ориентироваться непосредственно на собственные планы развития R.I.S.K. в ближайшей перспективе и на то, какие решения будут перспективными на рынке. Мы определенно уделим немалое внимание направлению информационной безопасности, ведь в компании созданы все условия для повышения квалификации в конкретных предметных областях. Нам нравится находить людей, у которых горят глаза, и мы хорошо знаем, что недостаток знаний компенсируется желанием создавать что-то. Ребята, которые приходят к нам на практику, преисполнены энтузиазма, и буквально через полгода могут показать то, чего от себя совсем не ожидали. И Ляман с Нихадом — прекрасный тому пример. Это амбициозные, стремящиеся к саморазвитию молодые люди. Думаю, что они далеко пойдут как у нас в компании, так и в других. Но мы очень рады, что именно R.I.S.K. выступил для них в качестве стартовой площадки в мир IT.

Мирсадиг Азизли: — В заключение я хотел бы обратиться к студентам азербайджанских вузов. Следите за объявлениями, связанными со стартом новых Internship-программ в нашей компании. На то, чтобы подать заявку на соответствующую вашим возможностям программу, не действуют никакие ограничения. Все зависит лишь от вашего желания получать новые знания. И не исключено, что именно вы станете новым сотрудником R.I.S.K. еще до того момента, как получите диплом!