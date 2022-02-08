К 2030 году Renault откажется от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе

Глава французского автопроизводителя Renault Лука де Мео в интервью Automotive News заявил, что к 2030 году компания намерена полностью отказаться от автомобилей с классическими двигателями внутреннего сгорания на европейском рынке.

В ближайшие несколько лет Renault планирует существенно расширить линейку электромобилей на европейском рынке, которые будут выпущены вслед за новым кроссовером Megane E-Tech. Ожидается, что массовое производство этой модели начнется уже в этом месяце. Renault Megane E-Tech будет предложен с электромотором мощностью 130 л.с. с 250 Нм крутящего момента, а также 218 л.с. и 300 Нм. Топовая версия сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч за 7,4 с, а максимальная скорость составляет 160 км/ч. Заявленный запас хода составляет 470 км.

Кроме того, Renault в скором времени намерена полностью перевести на электрическую тягу автомобили спортивного бренда Alpine. Сейчас знаменитый бренд, возрожденный в 2016 году, выпускает только спорткары A110, оснащенные 1,8-литровыми бензиновыми турбомоторами. Лука де Мео также подчеркнул, что подконтрольная марка Dacia продолжит выпускать бензиновые и дизельные машины «настолько долго, насколько позволят европейские законы». Это связано с желанием удерживать цены на машины бюджетного бренда на невысоком уровне.

В следующие 10 — 15 лет убрать из своей линейки автомобили с традиционными бензиновыми и дизельными моторами планирует и ряд других крупных компаний, оперирующих в Европе.