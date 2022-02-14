Исследование: Tesla — самая популярная автомобильная марка в мире

Новое исследование Confused.com показало, что Tesla является самой популярной автомобильной маркой в мире. Tesla имеет не менее 11100000 поисковых запросов в Google в год. Это намного больше, чем у других популярных марок автомобилей, таких как Volkswagen и Toyota.

В исследовании отмечается, что Tesla создала первые действительно массовые электромобили и сегодня является лицом автомобильной промышленности.

«У всех нас есть любимые марки автомобилей — премиум-класса, модели эконом-класса или представительского класса, разработанные в Великобритании или за рубежом. Многие автомобильные бренды, которые мы знаем и любим, являются синонимами стран-экспортеров и являются реальной частью их истории и наследия. Как показывает наше исследование, некоторые из старейших мировых автомобильных брендов возглавили список и являются одними из самых успешных экспортных товаров в мире», — прокомментировал результаты исследования Алекс Киндред, эксперт по автомобильной промышленности Confused.

Самые популярные в мире автомобильные бренды на основании количества поисковых запросов: