Intel разработал ASIC чип для майнинга биткоина

Компания Intel анонсировала энергоэффективный ASIC для добычи криптовалют, а именно биткоина. Чип получил название Bonanza Mine, компания также называет его «ускорителем блокчейна». Заявленная производительность новинки составляет 137 TH/s в секунду при энергопотреблении 18,2 Вт на 1 TH.

Коммерческий выпуск Intel Bonanza Mine начнется в этом году. Первые чипы будут поставлены компании по добыче биткоина GRIID Infrastructures и финтех-компании Block бывшего гендиректора Twitter Джека Дорси.

«Мы ожидаем, что наши инновации в схемах предоставят ускоритель блокчейна, производительность которого на ватт будет более чем в 1000 раз выше, чем у обычных GPU для майнинга на основе алгоритма SHA-256», — заявил старший вице-президент Intel Раджа Кодури.

Более подробная информация о чипе появится 23 февраля. На эту дату Intel запланировала проведение презентации «Bonanza Mine: энергоэффективная ASIC со сверхнизким напряжением для майнинга Bitcoin».