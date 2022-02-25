Intel представил процессоры Xeon D-1700 и D-2700

Компания Intel представила новые модели семейства Intel Xeon D на архитектуре Sunny Cove Core: D-2700 и D-1700. Эти процессоры созданы для использования в программно-определяемой сети и периферии облака, располагая встроенными средствами ускорения алгоритмов искусственного интеллекта и криптографии, поддержкой Ethernet, Intel Time Coordinated Computing (Intel TCC) и Time Sensitive Networking (TSN).

Ожидается, что рынок сетевой и периферийной инфраструктуры к 2026 году достигнет 77 млрд. долларов, а к 2025 году более 50% данных будут создаваться и обрабатываться за пределами традиционных центров обработки данных. Предвосхищая эти тенденции, новые процессоры Intel Xeon D включают в себя «особые возможности для удовлетворения уникальных требований к рабочей нагрузке программно-определяемой сети и периферии». В частности, речь идет о технологии Intel QuickAssist, расширениях Intel Software Guard и Intel AVX-512.

Отмечается множество аппаратных функций безопасности и наличие PCIe 4.0 (до 64 линий). У процессоров Intel Xeon D-1700 от 4 до 10 ядер, у Intel Xeon D-2700 — от 4 до 20. Модели обеих линеек поддерживают память DDR4-3200 (до 4 каналов) и сетевое подключение 100 GbE.