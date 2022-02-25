Intel NUC 12 Extreme: мини-ПК на настольных процессорах Alder Lake

Кроме новых моделей семейства Intel Xeon D, компания Intel представила платформу NUC 12 Extreme Compute Element (Eden Bay) и высокопроизводительный компактный модульный игровой ПК NUC 12 Extreme (Dragon Canyon) на ее основе.

Впервые для серии NUC в составе NUC 12 Extreme используются настольные варианты процессоров Intel Core 12-го поколения и предлагается поддержка установки полноразмерных видеокарт длиной до 304,8 мм.

NUC 12 Extreme готов предложить настольные процессоры Alder Lake вплоть до моделей Core i9. Компактный ПК поддерживает установку до 64 Gb двухканальной оперативной памяти DDR4-3200 формата SO-DIMM, графических ускорителей с поддержкой интерфейса PCIe 5.0, а также до трех твердотельных NVMe-накопителей с интерфейсом PCIe 4.0.

Есть беспроводной контроллер Intel AX211 с поддержкой Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, HDMI 2.0b, два Thunderbolt 4, шесть USB 3.2 Gen2, DisplayPort 1.4, RJ45 (10 GbE), RJ45 (2.5 Gb) и слот для SD.

В продаже системы NUC 12 Extreme появятся во втором квартале этого года по цене от 1150 до 1450 долларов за модели с процессорами Core i7 и Core i9 соответственно.