IESF объявляет шесть игр, состязания по которым пройдут в рамках Чемпионата Мира 2022 года

Международная федерация киберспорта (IESF) представила шесть игр, которые будут представлены на Чемпионате Мира по киберспорту в 2022 году. Ожидается, что более 120 стран примут участие во флагманском мероприятии IESF, а финал чемпионата WE 2022 пройдет на Бали (Индонезия) с 27 ноября по 9 декабря.

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После успешных соревнований на чемпионате WE 2021 в Эйлате (Израиль), серии CS:GO, Dota 2, Tekken 7 и eFootball пройдут в 14-й раз. Мобильные игры PUBG mobile и Mobile Legends: Bang Bang впервые будут включены в чемпионат 2022 года, что отражает рост индустрии мобильных игр, особенно среди тех, у кого нет возможности состязаться на консолях.

«Включение этих захватывающих игр в чемпионат WE 2022 поддерживает нашу миссию по объединению, поддержке и продвижению мировой семьи геймеров. Мы очень благодарны за продолжение сотрудничества с издателями, а также рады добавлению двух новых мобильных игр и проведению первого женского турнира по CS:GO в этом году. Вместе мы работаем над созданием более доступного и инклюзивного киберспортивного сообщества. Мы с нетерпением ждем начала квалификационного процесса, чтобы предоставить спортсменам со всего мира возможность участвовать в крупнейшем международном соревновании по киберспорту, где они смогут представить свои страны», — отметил Генеральный секретарь IESF Бобан Тотовски (Boban Totovski).

Более подробную информацию о WE 2022 вы можете получить по этой ссылке.