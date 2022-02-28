Huawei представила планшет MatePad Paper с дисплеем E-Ink

На выставке MWC 2022 компания Huawei представила планшет с дисплеем на электронных чернилах MatePad Paper. Его можно назвать также огромной электронной книгой.

Устройство получило 10,3-дюймовый дисплей E-Ink со скоростью отклика 26 мс и поддержкой стилуса M-Pencil второго поколения, распознающего 4096 уровней давления. С его помощью можно делать рукописные заметки с дальнейшим их переводом в печатный текст. Кроме того, планшет имеет функции диктофона и воспроизведения видео. Также заявлены и другие возможности: работа с электронной почтой, календарями и некоторыми приложениями, доступными для загрузки из встроенного магазина Huawei.

Гаджет оснащен 4 Gb ОЗУ, 64 Gb флэш-памяти, Wi-Fi 6+ и сканером отпечатков пальцев, интегрированный в кнопку включения. Автономность заявлена в режиме ожидания до четырех недель, зарядка осуществляется с помощью универсального порта USB Type-C. Работает новинка под управлением HarmonyOS 2.0. Вес составляет всего 360 гр.

Huawei MatePad Paper выпускается в трех расцветках: хаки, синей и черной. Цена составляет 499 евро. Дата старта продаж будет объявлена позже.