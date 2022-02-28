Huawei представила мобильный компьютер «2-в-1» MateBook E для международного рынка

Компания Huawei на MWC 2022 представила компактный мобильный компьютер «2-в-1» Matebook E для международного рынка. Изначально анонс устройства состоялся в Китае осенью прошлого года. Толщина составляет 7,9 мм, вес — 709 гр. Планшет работает под управлением операционной системы Windows 11.

MateBook E оснащен 12,6-дюймовым OLED-дисплеем с соотношением сторон 16:10, разрешением 2560 × 1600 пикселей, максимальной яркостью 600 кд/м2, 100% охватом пространства DCI-P3 и точностью цветопередачи ΔE<1. Экран занимает 90% площади фронтальной панели.

Предлагаются версии с процессорами Intel Core i3-1110G4, i5-1130G7 или i7-1160G7 с графикой Iris Xe. Объем оперативной памяти LPDDR4x составляет 8 или 16 Gb, емкость твердотельного накопителя PCIe NVMe — 256 или 512 Gb. Гаджет получил 8 Мп фронтальную камеру и 13 Мп основную камеру с возможностью съемки видео в 4K. Устройство питается от батареи емкостью 42 Вт⋅ч и поставляется с быстрой зарядкой мощностью 65 Вт. Время автономной работы составляет от 5 до 8 часов, в зависимости от режима использования.

Все версии поддерживают интерфейс Thunderbolt 4, который позволяет подключать внешние дисплеи разрешением до 8К включительно. Также присутствует 3,5-мм разъем для гарнитуры. Есть Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, боковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в клавишу включения, и четыре громкоговорителя. Клавиатура имеет сенсорную панель управления курсором, подсветку клавиш и встроенный модуль NFC. Клавиатуру можно докупить отдельно, но с флагманскими конфигурациями она идет в комплекте. Есть поддержка стилуса M-Pencil второго поколения.

Цены на Huawei Matebook E: