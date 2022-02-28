Huawei MateStation X: моноблок на базе процессора AMD Ryzen 5 5600H

В ходе виртуальной презентации в рамках выставки MWC 2022 компания Huawei представила моноблок MateStation X для международного рынка, анонс которого состоялся в Китае осенью прошлого года.

Huawei MateStation X — самый большой моноблок в линейке производителя. Он оснащен 28,2-дюймовым сенсорным IPS-экраном разрешением 3840 x 2560 пикселей с соотношением сторон 3 : 2, 98% охватом цветовой гаммы P3 и 100% охватом sRGB. Экран сенсорный, поддерживает определение до 10 одновременных прикосновений. Дисплей сертифицирован TUV Rheinland.

Моноблок собран в металлическом корпусе и оснащен 2.1-канальной аудиосистемой с поддержкой технологии Diavlet и собственного алгоритма Histen. Установлены четыре микрофона, которые распознают голосовые команды на расстоянии до 5 м., веб-камера (720p) и три динамика суммарной мощностью 20 Вт.

Устройство оборудовано процессором AMD Ryzen 5 5600H, 16 Gb оперативной памяти и твердотельным накопителем емкостью 1 Tb (M.2 NVMe). Он получил два порта USB-C, два USB-A и 3,5 мм разъем для наушников. Есть поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1.

Huawei поставляет MateStation X с фирменной беспроводной клавиатурой со встроенным сканером отпечатком пальцев и Bluetooth-мышью Huawei AF30. Моноблок работает под управлением операционной системы Windows 11.

В Европе цена Huawei MateStation X составит 2199 евро.