Huawei MateBook X Pro 2022 — флагманский ультрапортативный ноутбук

В рамках выставки MWC 2022 компания Huawei представила флагманский ультрапортативный ноутбук MateBook X Pro 2022. Устройство работает под управлением операционной системы Windows 11. Корпус выполнен из металла, вес составляет 1,38 кг.

Тонкий и легкий ноутбук оснащен 14,2-дюймовым сенсорным LTPS-экраном разрешением 3120 x 2080 пикселей, частотой обновления 90 Hz и соотношением сторон 3 : 2. Экран имеет яркость до 500 кд/м2. Матрица покрывает всю цветовую палитру DCI-P3. Верхняя рамка имеет ширину всего 6 мм и оснащена встроенной веб-камерой HD. Дисплей занимает 92,5% площади фронтальной поверхности.

За производительность ноутбука отвечает процессор Intel Core i7-1195G7 с интегрированным графическим процессором Iris Xe в сочетании с 16 Gb оперативной памяти LPDDR4x и твердотельным накопителем M2 на 512 Gb или 1 Tb в зависимости от модификации. Компания также переработала систему охлаждения, увеличив объем потока воздуха на 60% сравнительно с прошлогодней моделью.

Ноутбук поставляется с зарядным устройством GaN USB-C мощностью 90 Вт, которое весит всего 180 гр (3 часа автономности всего за 15 мин. у розетки). Есть Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, четыре порта USB-C, включая два USB 3.2, разъем для наушников, и аудиосистема из шести динамиков и четырех микрофонов.

Цена Huawei Matebook X Pro 2022 составляет от 1899 евро.