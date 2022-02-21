Hanwha Techwin и бренд WISENET лидируют в Индустрии 4.0 по видеонаблюдению, технологиям искусственного интеллекта и кибербезопасности

Hanwha Techwin фокусируется на системах профессионального охранного и технологического видеонаблюдения, выявлении нештатных ситуаций, обеспечении безопасности и сохранности имущества в городах, на объектах транспортной, промышленной и критической инфраструктуры, в финансовых учреждениях, сфере образования, здравоохранения и гостеприимства.

Отвечая требованиям NDAA (National Defense Authorization Act), стандартам Secure by Default и GDPR (General Data Protection Regulation) и имея сертификаты по кибербезопасности Cyber Essentials и UL CAP (UL Cybersecurity Assurance Program), государственные и коммерческие заказчики Hanwha Techwin могут получить решение своих задач и быть уверенными, что объект по-настоящему защищен от любых посягательств, включая кибератаки.

Бренд WISENET включает IP-камеры и аксессуары, сетевые регистраторы, решения для транспорта, программное обеспечение для управления видео, программное обеспечение аудио- и видеоаналитики, периферийные устройства, а также систему контроля и управления доступом. В Hanwha Techwin тщательно контролируют качество своих продуктов, обеспечивают время наработки на отказ (MTBF) не менее 100 000 часов и предоставляют 3 года гарантии. Для своих консервативных клиентов Hanwha Techwin обновляет и поддерживает линейку аналоговых камер и регистраторов.

Серия IP-камер WISENET Q обеспечивает решение простых и типовых задач обзорного наблюдения, а серии WISENET X и P предназначены для объектов, где нужно бескомпромиссное качество изображения. Серия WISENET TRM решает задачи видеонаблюдения на подвижных транспортных объектах, включая городской и специальный транспорт. Серия WISENET T создана для охраны и технологического наблюдения промышленных объектов, а серия WISENET T Ex создана специально для нефтегазовой отрасли и включает взрывозащищенные камеры. Данные от всех серий IP-камер вместе с метаданными аудио- и видеоаналитики можно обработать и записать с помощью WISENET NVR и фирменного программного обеспечения для управления видео WISENET SSM, а также можно передать в сторонние системы управления видео, например, в Milestone XProtect.

В 2015 году Hanwha Group приобрела бизнес систем безопасности у корейской компании Samsung Techwin, выведя на рынок бренд WISENET. Название бренда WISENET возникло от фирменного названия процессоров WISENET. Процессор — это мозг камеры, обеспечивающий все интеллектуальные функции. Hanwha Techwin с 2010 года создает свои собственные процессоры, на 100% контролируя в своих камерах качество формирования изображения, широкий динамический диапазон, светочувствительность, шумоподавление и поток от камер, снижая стоимость обработки и хранения видеоданных.

Новейший процессор WISENET 7 обеспечил быструю обработку изображений разрешением от 2 Мр до 8 Мр при одновременной работе на борту edge аудио- и видеоаналитики на базе искусственного интеллекта. Искусственный интеллект в режиме реального времени обнаруживает и классифицирует людей, автомобили, лица, автомобильные номера, а также поддерживает целый набор охранной и бизнес-аналитики, позволяя заказчикам в ряде проектов значительно оптимизировать бюджет проекта и сфокусировать внимание операторов на обеспечении безопасности объекта.

Краткая справка о компании Hanwha Techwin:

Корейская компания Hanwha Techwin с 1990 года создает продукты и решения для систем видеонаблюдения и входит в Hanwha Group (оборот 60 млрд. долларов в 2021 году), которая производит сверхтехнологичные и сложные продукты Индустрии 4.0: от авиационных двигателей, аэрокосмических технологий и мехатроники до солнечных батарей и нефтехимического бизнеса.

По результатам продаж Hanwha Techwin стабильно входит в топ-5 мировых лидеров и лидеров рынка региона EMEA, а также в топ-4 на рынках Азии и Америки.

В рейтинге IPVM «Favorite Camera Manufacturers 2022» Hanwha Techwin с брендом WISENET заняли второе место, опередив американских и китайских вендоров. Интеграторы отметили качество WISENET эпитетами «высококачественная конструкция», «лидируют на рынке с инновациями», «отличное изображение и общее качество», «полный ассортимент, способный удовлетворить большинство требований»; работу видеоаналитики — «очень инновационная компания, особенно в области искусственного интеллекта», «edge аналитика и хороший смарт кодек»; конкурентную стоимость: «функции и качество, которые вы получаете по цене, трудно превзойти», «соотношение цена/качество на высоте», «отличные цены и отличная маржа».

Softprom — официальный дистрибьютор решений Hanwha Techwin в Азербайджане, Грузии и странах СНГ. Мы хотим дать нашим партнерам и заказчикам качество, надежность, удобство и уверенность. Безопасность должна быть безопасной и WISENET на 100% это обеспечивает.

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