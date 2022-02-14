Хабиб нокаутировал Холлоуэя в первом боксерском бою в метавселенной

Платформа LegionFarm организовала первый в истории боксерский бой в метавселенной. В бою приняли участие россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Макс Холлоуэй (Max Holloway) — два бывших чемпиона UFC.

Бойцы сражались в гарнитурах Oculus Quest 2. В качестве аватаров для боя были выбраны персонажи фильма «Рокки 4». Хабиб выступал за Аполло Крида (Apollo Creed), а Холлоуэй – за Ивана Драго (Ivan Drago). Бой транслировался в Twitch.

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Всего за время поединка россиянин нанес сопернику 98 ударов. Холлоуэй сумел ударить Нурмагомедова только 65 раз.

После поединка Нурмагомедов признался, что получил удовольствие от виртуального боя. Он отметил, что за метавселенной стоит будущее.