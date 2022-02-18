Google представил новый шрифт Roboto Serif идеально подходящий для чтения сайтов

Компания Google выпустила новый шрифт Roboto Serif. Помимо оригинального дизайна символов, он интересен широкими возможностями настройки. Ознакомиться с примером текста, набранного новым шрифтом, можно пройдя по ссылке.

Google позиционирует Roboto Serif как часть концепции Material Design. Согласно статистике, ежедневно пользователь тратит в среднем до семи часов на чтение различных материалов в интернете. Новый шрифт был разработан специально для того, чтобы повысить удобство чтения.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Roboto Serif имеет минималистичный дизайн с едва заметными засечками. Его можно настроить по четырем основным параметрам и выбрать один из нескольких стандартных оптических размеров. Это позволяет сделать сайт более индивидуальным, не теряя в качестве оформления. Шрифт позиционируется как универсальное решение, подходящее как для написания книг, так и для создания обложек альбомов.

Скачать шрифт Roboto Serif на свое устройство можно по этой ссылке.