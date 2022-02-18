Google представил новый шрифт Roboto Serif идеально подходящий для чтения сайтов
Компания Google выпустила новый шрифт Roboto Serif. Помимо оригинального дизайна символов, он интересен широкими возможностями настройки. Ознакомиться с примером текста, набранного новым шрифтом, можно пройдя по ссылке.
Google позиционирует Roboto Serif как часть концепции Material Design. Согласно статистике, ежедневно пользователь тратит в среднем до семи часов на чтение различных материалов в интернете. Новый шрифт был разработан специально для того, чтобы повысить удобство чтения.
Roboto Serif имеет минималистичный дизайн с едва заметными засечками. Его можно настроить по четырем основным параметрам и выбрать один из нескольких стандартных оптических размеров. Это позволяет сделать сайт более индивидуальным, не теряя в качестве оформления. Шрифт позиционируется как универсальное решение, подходящее как для написания книг, так и для создания обложек альбомов.
Скачать шрифт Roboto Serif на свое устройство можно по этой ссылке.