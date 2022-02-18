18.02.2022

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Google представил новый шрифт Roboto Serif идеально подходящий для чтения сайтов

Google Roboto Serif

Компания Google выпустила новый шрифт Roboto Serif. Помимо оригинального дизайна символов, он интересен широкими возможностями настройки. Ознакомиться с примером текста, набранного новым шрифтом, можно пройдя по ссылке.

Google позиционирует Roboto Serif как часть концепции Material Design. Согласно статистике, ежедневно пользователь тратит в среднем до семи часов на чтение различных материалов в интернете. Новый шрифт был разработан специально для того, чтобы повысить удобство чтения.

Roboto Serif имеет минималистичный дизайн с едва заметными засечками. Его можно настроить по четырем основным параметрам и выбрать один из нескольких стандартных оптических размеров. Это позволяет сделать сайт более индивидуальным, не теряя в качестве оформления. Шрифт позиционируется как универсальное решение, подходящее как для написания книг, так и для создания обложек альбомов.

Скачать шрифт Roboto Serif на свое устройство можно по этой ссылке.

 

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