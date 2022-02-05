Google Chrome получит новую иконку впервые за 8 лет

Компания Google решила обновить логотип браузера Chrome впервые за восемь лет. Об этом в своем Twitter сообщил дизайнер компании Элвин Ху.

Дизайн иконки стал современным — более плоским и без теней, а сами цвета сделали более насыщенными. Пропорции элементов изменили.

Кроме того, иконка будет меняться в зависимости от операционной системы, на которой запущено приложение, чтобы лучше соответствовать местному пользовательскому интерфейсу. В Windows 10 и 11 значок Google Chrome будет с небольшим градиентом, в macOS — с объемным эффектом 3D и небольшими лентами для бета-версий и версий для разработчиков, а в ChromeOS цвета будут еще более яркими для соответствия внешнему виду системы.

В ближайшее время новая иконка появится на всех платформах.