Google анонсировал новый веб-интерфейс Gmail

Компания Google анонсировала новый веб-интерфейс Gmail. Изменения затронут пользователей бизнес-пакетов Google Workspace.

Новая версия очистит экран от дополнительных разделов. Сейчас превью окон Google Meet, Google Chat и Spaces одновременно отображаются в правой колонке под почтовыми папками. В новом варианте они получат отдельные экраны. Для переключения между разделами появится отдельная панель слева.

С 8 февраля пользователи Workspace могут активировать новый интерфейс вручную, а к концу апреля он заработает у всех. До конца июня сохранится возможность вернуться к прежнему варианту.