Годовая выручка AMD выросла на 68% до 16,4 млрд. долларов

Компания AMD опубликовала результаты за четвертый квартал и весь 2021 финансовый год. Квартальная выручка стала рекордной для компании — 4,8 млрд. долларов (рост на 49%), на 300 млн. долларов превысив ожидания инвесторов. Годовая выручка выросла на 68% до 16,4 млрд. долларов.

Операционная прибыль выросла более чем в двое по сравнению с прошлым годом и составила 1,2 млрд. долларов, чистая прибыль — 974 млн. долларов. Прибыль на акцию (EPS) составила 0,92 доллара при прогнозе 0,7599 долларов.

За весь 2021 год компания сообщила о выручке в размере 16,4 млрд. долларов, операционная прибыль — 3,6 млрд. долларов, чистая прибыль — 3,2 млрд. долларов, EPS — 2,57 долларов. На фоне этих данных стоимость акций AMD показывают рост минимум на 10%.

Как заявила на открытии квартального мероприятия генеральный директор компании Лиза Су (Lisa Su), для компании 2021 год стал выдающимся с точки зрения получения рекордной выручки и показателей доходности. Среди направлений деятельности она выделила серверный бизнес, который увеличил свою выручку за минувший год более чем в два раза. В 2022 году глава AMD также ожидает существенного роста финансовых показателей, поскольку ассортимент решений для ПК, игр и центров обработки данных будет расширен.