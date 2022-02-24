Флагманский смартфон Moto Edge 30 Pro: Snapdragon 8 Gen 1, фронтальная камера 60 Мп и зарядка 68 Вт

Компания Motorola представила флагманский смартфон Moto Edge 30 Pro. Модель является переименованной версией Edge X30 Pro, предназначенной для международного рынка. Он дебютировал в Китае в начале декабря прошлого года и стал первым в мире смартфоном на базе 4-нм новейшего процессора Snapdragon 8 Gen1.

Moto Edge 30 Pro оснащен плоским OLED-экраном диагональю 6,67 дюйма с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 144 Hz. Частота сенсорного слоя — 360 Hz. Экран поддерживает 10-битный цвет и HDR+. Cканер отпечатков пальцев расположен под экраном. В основе лежит процессор Snapdragon 8 Gen 1, который работает в связке с 12 Gb оперативной памяти LPDDR5 и 256 Gb встроенной флеш-памяти UFS 3.1.

Основная камера тройная: 50 Мп, 50 Мп и 2 Мп. Камера способна записывать видео 8K со скоростью 24 к/сек. Фронтальная камера разрешением 60 Мп. Питание смартфон получает от аккумулятора емкостью 4800 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки TurboPower мощностью 68 Вт. Есть беспроводная 15 Вт и обратная 5 Вт зарядки. Оснащение: модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, GPS, NFC, слот для карт microSD и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Есть защита от брызг по стандарту IP52. В качестве программной платформы выступает Android 12 с фирменным интерфейсом MYUI 3.0.

Цена на смартфон Moto Edge 30 Pro с 12 Gb ОЗУ и 256 Gb ПЗУ составляет 799 евро.