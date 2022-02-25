Epic Games Store отдает бесплатно ролевую игру Cris Tales

В Epic Games Store можно бесплатно забрать ролевое приключение Cris Tales. Игра вышла летом 2021 года и получила положительные оценки и от критиков, и от игроков.

Cris Tales – это классическая японская RPG на новый лад. Игра рассказывает о маге времени Крисбелл. Она пытается остановить Императрицу времени, пытающуюся уничтожить мир, и для этого перемещается между прошлым, настоящим и будущим королевства Кристаллис и других стран.

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Игру можно забрать до 3 марта. На следующей неделе бесплатными в Epic Games Store станут Black Widow: Recharged и Centipede: Recharged, а также эпический набор следопыта в Dauntless.