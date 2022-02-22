Долгосрочные инвесторы продолжают хранить биткоины

Специалисты аналитической компании Glassnode рассказали, как долгосрочные и краткосрочные держатели биткоинов ориентируются в текущих рыночных условиях – сейчас только краткосрочные инвесторы продают BTC.

Аналитики сообщили, что в своем исследовании опирались на метрики волн HODL, которые показывают, как владельцы биткоинов из разных возрастных групп используют криптовалюту. Несмотря на текущую коррекцию на рынке криптовалют, долгосрочные держатели биткоинов продолжают хранить криптовалюту.

«Мы наблюдаем баланс биткоинов, поступающих на биржи и выходящих с них, и краткосрочные держатели представляют собой самую пугающую когорту», – заявили аналитики.

Эксперты пояснили, что краткосрочные трейдеры покупают биткоин и продают его сразу, как только видят, что цены на криптовалюту падают.

«Люди покупают на падении, а потом оказывается, что это было не последнее падение, поэтому они снова продают, а потом снова покупают. Они создают колебательную динамику, которую вы можете видеть на графиках бирж. На каждый выведенный с биржи биткоин через неделю приходит столько же биткоинов».

Отмечается, что переход биткоинов в руки долгосрочных инвесторов является конструктивным признаком. Однако, если сценарий изменится и долгосрочные держатели начнут продавать свои биткоины, это будет говорить о том, что «медвежий сценарий» усиливается, что означает — некоторые из долгосрочных держателей теряют уверенность.