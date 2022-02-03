DeepMind разработала нейросеть AlphaCode, которая создает код на уровне среднего программиста

Компания DeepMind, принадлежащая Alphabet, создала платформу искусственного интеллекта AlphaCode, которая способна программировать вместо человека и делать это на «конкурентоспособном» уровне.

Алгоритм был протестирован на конкурсах для программистов. Согласно релизу, нейросеть смогла решить задачи среднего уровня и попала в 54% лучших участников. Этот результат стал большим шагом вперед на пути к созданию автономных систем программирования, хотя навыки AlphaCode не обязательно соответствуют задачам, стоящим перед среднестатистическим кодером.

Конкурсы проводились на платформе Codeforces, куда приходят программисты со всего мира для проверки своих умений. Для решения задач требовались навыки критического мышления, логики, алгоритмизации и кодирования. Чаще всего конкурсантов просят проложить дороги или разместить здания при определенных условиях, а также подобрать выигрышную стратегию для настольной игры. Всего система AlphaCode участвовала в 10 тестах. Отмечается, что при их решении нейросеть не использовала готовые шаблоны, а генерировала новый код. DeepMind подчеркивает, что это первый случай в истории, когда ИИ смог конкурировать с специалистами среднего уровня.

«Мы в восторге от потенциала помочь программистам и непрограммистам писать код, повысить производительность или изобрести новые способы создания программного обеспечения», — сказал Ориол Виньялс, главный научный сотрудник DeepMind.

Исследования пока находятся на ранней стадии, но уже сейчас понятно, что программа может автономно решать задачи по программированию, до недавних пор доступные только людям.